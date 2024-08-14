Атака БПЛА на Воронезьку область: у мережі показали наслідки ударів по аеродрому (фото)

Супутникові знімки вказують на те, що дрони СБУ та Сил оборони зруйнували декілька ангарів аеродром "Борисоглєбск". На цьому летовищі базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 і Су-35.

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Українські безпілотники завдали удару по російському військовому аеродрому "Борисоглєбск" у Воронезькій області. Наслідки атаки зафіксували супутникові знімки, надані Planet Labs за 14 серпня, повідомляють "Схеми".

На зображеннях видно, що під ударом дронів опинилася північно-західна частина аеродрому, де було зруйновано кілька ангарів.

За словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, у цій частині розташована технічно-експлуатаційна зона, яка відповідає за ремонт та обслуговування літаків.

Аеродром "Борисоглєбськ" використовується російськими ВПС. Там розміщені такі літаки, як Су-25, Су-30, Су-34 і Су-35.

Атака на аеродроми у РФ

Нагадаємо, джерела Фокусу повідомляли, що в ніч з 13 на 14 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших) провели наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми за весь час війни. Окрім аеродрому "Борисоглєбск", були атаковані летовища у Воронежі, Курську, Саваслейці. Відомо, що це була ретельно спланована операція, спрямована на недопущення використання цих аеродромів для ударів по фронтових лініях та українських містах.

Telegram-канал Воронежа писали, що цей нічний наліт безпілотників був чи не найчисельнішим. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА були зафіксовані "незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту".