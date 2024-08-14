Атака БПЛА на Воронежскую область: в сети показали последствия ударов по аэродрому (фото)

Спутниковые снимки указывают на то, что дроны СБУ и Сил обороны разрушили несколько ангаров аэродром "Борисоглебск". На этом аэродроме базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

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Украинские беспилотники нанесли удар по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Последствия атаки зафиксировали спутниковые снимки, предоставленные Planet Labs за 14 августа, сообщают "Схемы".

На изображениях видно, что под ударом дронов оказалась северо-западная часть аэродрома, где было разрушено несколько ангаров.

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, в этой части расположена техническо-эксплуатационная зона, которая отвечает за ремонт и обслуживание самолетов.

Аэродром "Борисоглебск" используется российскими ВВС. Там размещены такие самолеты, как Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

Атака на аэродромы в РФ

Напомним, источники Фокуса сообщали, что в ночь с 13 на 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны (ВС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других) провели самую масштабную атаку на российские военные аэродромы за все время войны. Кроме аэродрома "Борисоглебск", были атакованы аэродромы в Воронеже, Курске, Саваслейке. Известно, что это была тщательно спланированная операция, направленная на недопущение использования этих аэродромов для ударов по фронтовым линиям и украинским городам.

Telegram-канал Воронежа писал, что этот ночной налет беспилотников был едва ли не самым многочисленным. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате падения обломков БПЛА были зафиксированы "незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта".