РФ перекидає сили: у ЗСУ розповіли, на якому напрямку стало легше через Курський наступ

Речник бригади Віталій Бицак розповів, що ворог накопичує бійців на позиціях та відправляє у піші штурми. Одне угруповання, яке становила загрозу для ЗСУ, тепер розбите.

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Операція ЗСУ у Курській області знизила активність російських окупантів на одному з напрямків. Деталями в ефірі телеканалу "Київ24" 16 серпня поділився начальник відділення комунікацій 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Віталій Бицак.

Він повідомив, що активність ЗС РФ на Куп’янському напрямку знизилась.

"Не такі активні штурмові дії. Зазвичай малими групами намагаються накопичитися в посадках, бліндажах, окопах і далі у пішому порядку здійснити прорив. Часто без використання бронетехніки", — уточнив військовий.

Він зазначив, що ворог нищить переправи через річку Оскіл. Загарбники прагнуть відтіснити ЗСУ за річку, адже це погіршило б логістику та змусило б захисників під час контрнаступу форсувати водойму.

Бицак підкреслив, що на Куп’янському напрямку помітні результати наступу ЗСУ на Курщині.

"Натиск значно зменшився. Можна говорити про те, що помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів та відправлення їх на Курський напрямок", — пояснив речник бригади.

Він підтвердив, що Росія досі має намір захопити Борову.

"Ворог має таку мету, але зазнав значних втрат завдяки надлюдським зусиллям наших оборонців. Це угруповання значно зараз зменшено, немає вже такого ризику, проте ворог не полишає своїх намірів", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, у CNN з посиланням на чиновників США передали, що РФ перекинула у Курську область лише кілька тисяч бійців з України.

16 серпня російські військкори поскаржились на дежавю. Повідомляється, що ЗСУ знову уразили колону техніки у Курській області.