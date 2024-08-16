РФ перебрасывает силы: в ВСУ рассказали, на каком направлении стало легче из-за Курского наступления

Представитель бригады Виталий Бицак рассказал, что враг накапливает бойцов на позициях и отправляет в пешие штурмы. Одна группировка, которая представляла угрозу для ВСУ, теперь разбита.

Related video

Операция ВСУ в Курской области снизила активность российских оккупантов на одном из направлений. Деталями в эфире телеканала "Киев24" 16 августа поделился начальник отделения коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Виталий Бицак.

Он сообщил, что активность ВС РФ на Купянском направлении снизилась.

"Не такие активные штурмовые действия. Обычно малыми группами пытаются накопиться в посадках, блиндажах, окопах и дальше в пешем порядке осуществить прорыв. Часто без использования бронетехники", — уточнил военный.

Он отметил, что враг уничтожает переправы через реку Оскол. Захватчики стремятся оттеснить ВСУ за реку, ведь это ухудшило бы логистику и заставило бы защитников во время контрнаступления форсировать водоем.

Бицак подчеркнул, что на Купянском направлении заметны результаты наступления ВСУ в Курской области.

"Натиск значительно уменьшился. Можно говорить о том, что замечены переброски вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление", — объяснил представитель бригады.

Он подтвердил, что Россия до сих пор намерена захватить Боровую.

"Враг имеет такую цель, но понес значительные потери благодаря сверхчеловеческим усилиям наших защитников. Эта группировка значительно сейчас уменьшена, нет уже такого риска, однако враг не оставляет своих намерений", — добавил военнослужащий.

Напомним, в CNN со ссылкой на чиновников США передали, что РФ перебросила в Курскую область лишь несколько тысяч бойцов из Украины.

16 августа российские военные пожаловались на дежавю. Сообщается, что ВСУ снова поразили колонну техники в Курской области.