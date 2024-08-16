РФ перебросила военных с фронта в Украине в Курскую область: что известно об их количестве

Операция в Курской области может иметь значительное стратегическое влияние на фронте в зависимости от того, как долго ВСУ будут удерживать территорию РФ, рассказали в СМИ.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебросили несколько тысяч военных с временно оккупированной территории Украины в Курскую область. Об этом 15 августа сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Официальные лица США сейчас работают над тем, чтобы точно определить количество войск, которое перебрасывают россияне. По информации источников, речь идет о многочисленных подразделениях, размером бригады, каждый из которых состоит как минимум из тысячи военнослужащих.

"Для нас очевидно, что господин Путин и российские военные перенаправляют некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы якобы противодействовать действиям украинцев", — сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, это не означает, что президент РФ Владимир Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или на юге. Там все еще продолжаются активные бои.

В СМИ отметили, что операция в Курской области может иметь значительное стратегическое влияние на поле боя в зависимости от того, как долго украинские бойцы смогут удерживать российскую территорию.

По информации высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника европейской разведки, главной целью операции может быть создание "стратегических дилемм" для Путина, особенно, куда разместить личный состав.

На фронте в Украине могут быть сконцентрированы сотни тысяч российских военных, поэтому переброска нескольких тысяч может не иметь большого влияния в кратковременной перспективе, отметили чиновники.

Два других источника, знакомые с западной разведкой, рассказали, что РФ, вероятно, пока не перемещает свои лучшие подразделения с востока в Курскую область. Тогда как враг укрепляет оборону региона необученными призывниками.

"Мы еще не видели значительного перемещения (российских войск — Ред.), и мы не можем сказать, это только потому, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения", — сообщил источник, знакомый с разведкой США.

Также на Курщину был переброшен личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Напомним, 16 августа бойцы ДШВ показали первые часы операции в Курской области (РФ). По их словам, на начальном этапе определяющими стали тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина.

15 августа в СМИ рассказала, что РФ перебрасывает срочников для усиления Курского направления. Их родственники недовольны и пытаются протестовать.