РФ перекинула військових з фронту в Україні до Курської області: що відомо про їхню кількість

Операція в Курській області може мати значний стратегічний вплив на фронті залежно від того, як довго ЗСУ утримуватимуть територію РФ, розповіли в ЗМІ.

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Збройні сили Російської Федерації перекинула декілька тисяч військових із тимчасово окупованої території України до Курської області. Про це 15 серпня повідомляє видання CNN із посиланням на високопоставлених чиновників США.

Офіційні особи США зараз працюють над тим, аби точно визначити кількість військ, яку перекидають росіяни. За інформацією джерел, йдеться про численні підрозділи, розміром бригади, кожен з яких складається щонайменше з тисячі військовослужбовців.

"Для нас очевидно, що пан Путін і російські військові перенаправляють деякі ресурси, деякі підрозділи в Курську область, щоб нібито протидіяти діям українців", — сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, це не означає, що президент РФ Володимир Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України чи на півдні. Там все ще тривають активні бої.

У ЗМІ зауважили, що операція в Курській області може мати значний стратегічний вплив на полі бою залежно від того, як довго українські бійці зможуть утримувати російську територію.

За інформацією високопоставленого чиновника США та високопоставленого чиновника європейської розвідки, головною метою операції може бути створення "стратегічних дилем" для Путіна, особливо, куди розмістити особовий склад.

На фронті в Україні може бути сконцентровано сотні тисяч російських військових, тому перекидання кількох тисяч може не мати великого впливу в короткочасній перспективі, зауважили чиновники.

Два інші джерела, знайомі із західною розвідкою, розповіли, що РФ, ймовірно, поки не переміщує свої кращі підрозділи зі сходу в Курську область. Водночас ворог зміцнює оборону регіону ненавченими призовниками.

"Ми ще не бачили значного переміщення (російських військ — Ред.), і ми не можемо сказати, чи це лише тому, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення", — повідомило джерело, знайоме з розвідкою США.

Також на Курщину було перекинуто особовий склад із Ленінградського військового округу та Калінінграда.

Нагадаємо, 16 серпня бійці ДШВ показали перші години операції в Курській області (РФ). За їхніми словами, на початковому етапі визначальними стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

15 серпня у ЗМІ розповіла, що РФ перекидає строковиків для посилення Курського напрямку. Їхні родичі незадоволені та намагаються протестувати.