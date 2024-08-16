Зона відповідальності ЗСУ збільшилася: як змінилася ситуація в Курській області (карта)

У Курській області продовжується наступ українських бійців. Ворог не може зупинити ЗСУ, проте просувається в напрямку Покровська на Донбасі.

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Російській Федерації не вдається зупинити наступ українських військових у Курській області. Так, зона відповідальності ЗСУ збільшилася. Про це повідомило видання BILD.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке показав карту, на якій блакитним кольором виділено території, які частково чи повністю перейшли під контроль українських бійців протягом останніх двох-трьох днів.

Наступ ЗСУ на Курщині Фото: Bild

"Наступ української армії в Курській області продовжується. Вже понад тиждень, на дев'ятий день, Росії поки що не вдалося зупинити поступ українців", — сказав Юліан Рьопке.

Своєю чергою російські окупанти просуваються в напрямку Покровська в Донецькій області. На карті ця зона виділена помаранчевим кольором.

Ситуація на Донбасі Фото: Bild

Що відбувається на Покровському напрямку: дані генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські військові відбивали 41 російську штурмову дію протягом 15 серпня у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо про те, що російська пропаганда починає готувати росіян до втрати територій. Йдеться не лише про Курську область, але й інші прикордонні регіони.

Того ж дня експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що в Курській області розпочалася російська операція "Помста". В результаті російські військкори почали поширювати кадри та відео нібито знищеної техніки ЗСУ та загиблих бійців.