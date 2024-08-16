Зона ответственности ВСУ увеличилась: как изменилась ситуация в Курской области (карта)

В Курской области продолжается наступление украинских бойцов. Враг не может остановить ВСУ, однако продвигается в направлении Покровска на Донбассе.

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Российской Федерации не удается остановить наступление украинских военных в Курской области. Так, зона ответственности ВСУ увеличилась. Об этом сообщило издание BILD.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке показал карту, на которой голубым цветом выделены территории, которые частично или полностью перешли под контроль украинских бойцов в течение последних двух-трех дней.

Наступление ВСУ на Курской области Фото: Bild

"Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже больше недели, на девятый день, России пока не удалось остановить продвижение украинцев", — сказал Юлиан Рёпке.

В свою очередь российские оккупанты продвигаются в направлении Покровска в Донецкой области. На карте эта зона выделена оранжевым цветом.

Ситуация на Донбассе Фото: Bild

Что происходит на Покровском направлении: данные генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Покровском направлении украинские военные отражали 41 российское штурмовое действие в течение 15 августа в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

Напомним, 16 августа стало известно о том, что российская пропаганда начинает готовить россиян к потере территорий. Речь идет не только о Курской области, но и других приграничных регионах.

В тот же день эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что в Курской области началась российская операция "Месть". В результате российские военные начали распространять кадры и видео якобы уничтоженной техники ВСУ и погибших бойцов.