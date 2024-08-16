У Білорусі готуються до "збройних провокацій" з боку України: деталі

Українські підрозділи, що перебувають у прикордонних районах Білорусі, нібито несуть загрозу збройних провокацій, заявив міністр Хренін. Лукашенко ж зазначив, що армія готова до відбиття "всяких капостей".

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Формування ЗСУ та ДПСУ в прикордонних районах Білорусі несуть загрозу збройних провокацій з боку України. Про це, як пише державне інформаційне агентство "Белта", під час наради, присвяченої питанням військової безпеки, заявив міністр оборони РБ Віктор Хренін.

"Зберігається висока ймовірність підготовки та проведення на нашій території збройних провокацій, а також резонансних акцій, зокрема із залученням білоруських націоналістичних формувань", — сказав він.

Глава оборонного відомства визнав, що обстановка в прикордонні залишається "напруженою".

"На всіх ділянках уздовж державного кордону Республіки Білорусь зазначається активна діяльність підрозділів сил спеціальних операцій та Служби безпеки України", — розповів він.

Українська сторона, доповів Хренін, безперервно проводить розвідку з використанням дронів, зокрема і зі спробами порушення повітряного простору РБ.

Зі свого боку, Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ готовий до протидії будь-яким загрозам.

"Я так розумію, для відбиття ймовірних капостей (я не хочу сказати нападів, ударів) щодо Білорусі у нас є все", — підкреслив він.

Нагадаємо, 10 серпня Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору України. Він заявив, що на територію країни нібито залетіло близько десятка українських БпЛА.

11 серпня Міністерство оборони Білорусі заявило про перекидання військової техніки до кордону з Україною і посилення угруповань військ на Гомельському і Мозирському напрямках.