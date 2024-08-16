В Беларуси готовятся к "вооруженным провокациям" со стороны Украины: детали

Украинские подразделения, находящиеся в приграничных районах Беларуси, якобы несут угрозу вооруженных провокаций, заявил министр Хренин. Лукашенко же отметил, что армия готова к отражению "всяких пакостей".

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Формирования ВСУ и ГПСУ в приграничных районах Беларуси несут угрозу вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом, как пишет государственное информационное агентство "Белта", во время совещания, посвященное вопросам военной безопасности, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин.

"Сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", — сказал он.

Глава оборонного ведомства признал, что обстановка в приграничье остается "напряженной".

"На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", — рассказал он.

Украинская сторона, доложил Хренин, непрерывно проводит разведку с использованием дронов, в том числе и с попытками нарушения воздушного пространства РБ.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Минск готова к противодействию любым угрозам.

"Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все", — подчеркнул он.

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Украины. Он заявил, что на территорию страны якобы залетело около десятка украинских БпЛА.

11 августа Министерство обороны Беларуси заявило о переброске военной техники к границе с Украиной и усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском направлениях.