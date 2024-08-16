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Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати 100% працівників, — Федоров

Військова форма ЗСУ
Фото: З відкритих джерел | Військова форма ЗСУ (ілюстративне фото)

За словами міністра цифрової трансформації, компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб українці залишалися на звʼязку, але для цього такі компанії повинні відповідати низці вимог.

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Кабінет міністрів України дозволив інтернет-провайдерам та мобільним операторам бронювати своїх працівників від мобілізації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників — Уряд підтримав зміни до постанови", — написав Федоров.

Він уточнив, що компанії, які хочуть забронювати своїх працівників повинні відповідати певним вимогам.

Для мобільних операторів такими вимогами є:

  • статус критичного підприємства;
  • виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ);
  • прибуток компанії повинен становити понад 200 млн грн на місяць;
  • працівники, яких подають у списки, влаштовані у штаті компанії не менш як три місяці й працюють на повну зайнятість.

Великим інтернет-провайдерам, щоб забронювати 100% працівників, необхідно відповідати наступним вимогам:

  • статус критичного підприємства;
  • виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ);
  • прибуток компанії повинен становити понад 20 млн грн на місяць;
  • працівники, яких подають у списки, влаштовані у штаті компанії не менш як три місяці й працюють на повну зайнятість.

Інтернет-провайдери з прибутком менш як 20 млн грн на місяць можуть забронювати понад 50% співробітників за умов:

  • статус критичного підприємства;
  • виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ);
  • мають уже сформовані аварійно-відновлювальні бригади на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та у Києві.
Бронювання працівників для інтрнет-провайдерів та мобільних операторів Fullscreen
Бронювання працівників для інтрнет-провайдерів та мобільних операторів
Фото: Telegram / Михайло Федоров

"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 10 серпня адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи може отримати бронювання громадянин з тимчасовою непридатністю.

7 серпня в Україні за ухилення від мобілізації 2024 засудили чоловіка, який відмовився від повістки, бо розраховував на бронювання.