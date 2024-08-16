Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать 100% работников, — Федоров
По словам министра цифровой трансформации, компании смогут забронировать сотрудников бригад, чтобы украинцы оставались на связи, но для этого такие компании должны соответствовать ряду требований.
Кабинет министров Украины разрешил интернет-провайдерам и мобильным операторам бронировать своих работников от мобилизации. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников — Правительство поддержало изменения в постановление", — написал Федоров.
Он уточнил, что компании, которые хотят забронировать своих работников должны соответствовать определенным требованиям.
Для мобильных операторов такими требованиями являются:
- статус критического предприятия;
- выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
- прибыль компании должна составлять более 200 млн грн в месяц;
- работники, которых подают в списки, устроены в штате компании не менее трех месяцев и работают на полную занятость.
Крупным интернет-провайдерам, чтобы забронировать 100% работников, необходимо соответствовать следующим требованиям:
- статус критического предприятия;
- выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
- прибыль компании должна составлять более 20 млн грн в месяц;
- работники, которых подают в списки, устроены в штате компании не менее трех месяцев и работают на полную занятость.
Интернет-провайдеры с прибылью менее 20 млн грн в месяц могут забронировать более 50% сотрудников при условиях:
- статус критического предприятия;
- выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
- имеют уже сформированные аварийно-восстановительные бригады на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве.
"Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников — один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", — подчеркнул Федоров.
Напомним, 10 августа адвокат Юрий Айвазян объяснил, может ли получить бронирование гражданин с временной непригодностью.
7 августа в Украине за уклонение от мобилизации 2024 осудили мужчину, который отказался от повестки, потому что рассчитывал на бронирование.