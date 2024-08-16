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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать 100% работников, — Федоров

Военная форма ВСУ
Фото: Из открытых источников | Военная форма ВСУ (иллюстративное фото)

По словам министра цифровой трансформации, компании смогут забронировать сотрудников бригад, чтобы украинцы оставались на связи, но для этого такие компании должны соответствовать ряду требований.

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Кабинет министров Украины разрешил интернет-провайдерам и мобильным операторам бронировать своих работников от мобилизации. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников — Правительство поддержало изменения в постановление", — написал Федоров.

Он уточнил, что компании, которые хотят забронировать своих работников должны соответствовать определенным требованиям.

Для мобильных операторов такими требованиями являются:

  • статус критического предприятия;
  • выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
  • прибыль компании должна составлять более 200 млн грн в месяц;
  • работники, которых подают в списки, устроены в штате компании не менее трех месяцев и работают на полную занятость.

Крупным интернет-провайдерам, чтобы забронировать 100% работников, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • статус критического предприятия;
  • выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
  • прибыль компании должна составлять более 20 млн грн в месяц;
  • работники, которых подают в списки, устроены в штате компании не менее трех месяцев и работают на полную занятость.

Интернет-провайдеры с прибылью менее 20 млн грн в месяц могут забронировать более 50% сотрудников при условиях:

  • статус критического предприятия;
  • выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ);
  • имеют уже сформированные аварийно-восстановительные бригады на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве.
Бронирование работников для интрнет-провайдеров и мобильных операторов Fullscreen
Бронирование работников для интрнет-провайдеров и мобильных операторов
Фото: Telegram / Михаил Федоров

"Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников — один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 10 августа адвокат Юрий Айвазян объяснил, может ли получить бронирование гражданин с временной непригодностью.

7 августа в Украине за уклонение от мобилизации 2024 осудили мужчину, который отказался от повестки, потому что рассчитывал на бронирование.