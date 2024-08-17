"На Покровському напрямку ситуація не дуже": окупанти на відстані 1,5 км від Новогродівки

У генштабі підтвердили, що найбільша кількість боєзіткнень відбувається саме на Покровському напрямку: з початку доби окупанти 25 разів намагались витіснити ЗСУ з займаних позицій.

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Російські окупаційні війська намагаються проникнути до міста Новогродівка Покровського району Донецької області, а також впритул наблизились до терикона між селами Михайлівка та Маринівка. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман", а також лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алексʼ.

"На Покровському напрямку ситуація не дуже, пі*ари залізли впритул до терикона між Михайлівкою та Маринівкою. Якщо закріпляться там, буде дуже печально", — написав "Осман".

"Алекс" наголосив, що на Покровському напрямку російські окупанти перебувають на відстані 1,5 км по залізниці до Новогродівки.

"Намагаються проникати в н.п. силами ДРГ та проводити розвідку боєм. Станом на зараз противника в населеному пункті немає, фронт стабільно утримується, але не виключено, що скоро будуть масовані штурми", — зазначив "Алекс".

Він також повідомив, що на цьому напрямку дуже сильно дістають FPV-дрони.

Ситуація на Покровському напрямку від Генштабу ЗСУ

В останньому зведенні Генерального штабу України підтвердили, що найбільша кількість боєзіткнень відбувається саме на Покровському напрямку.

Зокрема, окупанти здійснили 25 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій в районах:

Воздвиженки;

Миролюбівки;

Новотроїцького;

Новогродівки;

Гродівки;

Миколаївки;

Желанного;

Завітного та атакували у бік Зеленого Поля.

"Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають", — зазначили в Генштабі.

Крім того, за інформацією з Генштабу, російські війська атакували Олександропіль некерованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, 16 серпня видання Sky News повідомило, що війська РФ наближаються до Покровська.

У цей же день аналітики ISW повідомили, що ЗС РФ намагаються взяти Покровськ у напівоточення.