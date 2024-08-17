"На Покровском направлении ситуация не очень": оккупанты на расстоянии 1,5 км от Новогродовки

В генштабе подтвердили, что наибольшее количество боестолкновений происходит именно на Покровском направлении: с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

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Российские оккупационные войска пытаются проникнуть в город Новогродовка Покровского района Донецкой области, а также вплотную приблизились к террикону между селами Михайловка и Мариновка. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман", а также лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексʼ.

"На Покровском направлении ситуация не очень, пи*ары залезли вплотную к террикону между Михайловкой и Мариновкой. Если закрепятся там, будет очень печально", — написал "Осман".

"Алекс" отметил, что на Покровском направлении российские оккупанты находятся на расстоянии 1,5 км по железной дороге до Новогродовки.

"Пытаются проникать в н.п. силами ДРГ и проводить разведку боем. По состоянию на сейчас противника в населенном пункте нет, фронт стабильно удерживается, но не исключено, что скоро будут массированные штурмы", — отметил "Алекс".

Он также сообщил, что на этом направлении очень сильно достают FPV-дроны.

Ситуация на Покровском направлении от Генштаба ВСУ

В последней сводке Генерального штаба Украины подтвердили, что наибольшее количество боестолкновений происходит именно на Покровском направлении.

В частности, оккупанты совершили 25 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах:

Воздвиженки;

Миролюбовки;

Новотроицкого;

Новогродовки;

Гродовки;

Николаевки;

Желанного;

Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля.

"Силы обороны сдерживая натиск, уже отбили 14 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются", — отметили в Генштабе.

Кроме того, по информации из Генштаба, российские войска атаковали Александрополь неуправляемыми авиационными ракетами.

Напомним, 16 августа издание Sky News сообщило, что войска РФ приближаются к Покровску.

В этот же день аналитики ISW сообщили, что ВС РФ пытаются взять Покровск в полуокружение.