"На Покровском направлении ситуация не очень": оккупанты на расстоянии 1,5 км от Новогродовки
В генштабе подтвердили, что наибольшее количество боестолкновений происходит именно на Покровском направлении: с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.
Российские оккупационные войска пытаются проникнуть в город Новогродовка Покровского района Донецкой области, а также вплотную приблизились к террикону между селами Михайловка и Мариновка. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман", а также лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексʼ.
"На Покровском направлении ситуация не очень, пи*ары залезли вплотную к террикону между Михайловкой и Мариновкой. Если закрепятся там, будет очень печально", — написал "Осман".
"Алекс" отметил, что на Покровском направлении российские оккупанты находятся на расстоянии 1,5 км по железной дороге до Новогродовки.
"Пытаются проникать в н.п. силами ДРГ и проводить разведку боем. По состоянию на сейчас противника в населенном пункте нет, фронт стабильно удерживается, но не исключено, что скоро будут массированные штурмы", — отметил "Алекс".
Он также сообщил, что на этом направлении очень сильно достают FPV-дроны.
Ситуация на Покровском направлении от Генштаба ВСУ
В последней сводке Генерального штаба Украины подтвердили, что наибольшее количество боестолкновений происходит именно на Покровском направлении.
В частности, оккупанты совершили 25 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах:
- Воздвиженки;
- Миролюбовки;
- Новотроицкого;
- Новогродовки;
- Гродовки;
- Николаевки;
- Желанного;
- Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля.
"Силы обороны сдерживая натиск, уже отбили 14 атак противника, 11 боестолкновений еще продолжаются", — отметили в Генштабе.
Кроме того, по информации из Генштаба, российские войска атаковали Александрополь неуправляемыми авиационными ракетами.
Напомним, 16 августа издание Sky News сообщило, что войска РФ приближаются к Покровску.
В этот же день аналитики ISW сообщили, что ВС РФ пытаются взять Покровск в полуокружение.