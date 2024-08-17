Строковики РФ розповіли, як масово здавалися в полон у Курській області, — NYT (фото)
За словами журналістів, 21-річний Ігор зі ЗС РФ, якого призвали в грудні, розповів, що удари української артилерії тривали протягом кількох днів перед появою військ у Курській області.
В українських тюремних камерах десятки російських полонених строковиків лежать на розкладачках або сидять на дерев'яних лавках, вони в капцях, дивляться мультфільми по телевізору, який надала адміністрація установи. Про це пише The New York Times.
У своїх інтерв'ю вони згадують, як залишали позиції або здавалися, коли бачили добре екіпірованих і загартованих у боях українських бійців.
"Ми наткнулися на березовий гай і сховалися", — сказав рядовий Василь, на чию прикордонну заставу 6 серпня було здійснено набіг, під час якого з'ясувалося, що кордон РФ у Курській області був недостатньо захищений через те, що його переважно охороняли солдати строкової служби.
Василь зі ЗС РФ сказав, що вижив завдяки тому, що три дні пролежав у березовому лісі, де ховався за гілками та листям, а потім вирішив здатися. Він сказав, що не думав, що українська атака коли-небудь почнеться.
Судячи з усього, російське військове командування дотримувалося тієї самої думки й тому "направило для захисту кордону зелених новобранців, деяких призвали кілька місяців тому".
У криваві окопні бої в Україні російська армія кидає старих солдатів, яких мобілізують на цивільних робочих місцях, а також добровольців і засуджених. Відправляти строковиків за межі РФ заборонено російським законодавством. Але через нестачу живої сили їх використовують для охорони кордону.
В українській в'язниці в Сумській області, де журналісти побували минулої п'ятниці, перебувало 320 засуджених, 80% із них — строковики, сказав начальник в'язниці на умовах анонімності. Ці дані неможливо перевірити незалежно, зазначили журналісти. Після деякого часу ув'язнених відправляють у західному напрямку, трохи далі від місць бойових зіткнень.
У п'ятницю у в'язниці перебував 71 військовополонений, їх утримують у підвальних приміщеннях, які, за словами українських військових, захищені від авіаударів.
Полонені — в одязі, який до них уже хтось носив, футболках і шортах, виданих представниками України. У деяких кульові або осколкові поранення.
21-річний Ігор, якого призвали в грудні, сказав, що удари української артилерії тривали протягом кількох днів перед появою військ.
Командування ЗС РФ сказало, що "нічого не може зробити"
"Ми повідомили командуванню, але вони не відреагували. Вони сказали, що нічого не можуть зробити", — пояснив він.
У день появи ЗСУ удари артилерії тривали, він намагався сховатися в захисному укріпленні, але воно загорілося. Потім він разом з іншими побіг у найближчий ліс. З його групи 12 осіб вижило п'ятеро, сказав військовослужбовець.
За його словами, на позиції було тільки одне робоче знаряддя, але й воно не могло стріляти по американських бойових машинах Bradley, коли ті атакували. Російська зброя була націлена в інший напрямок.
20-річний рядовий Сергій із Татарстану сказав, що його командир керував хаотичним відступом із 28 солдатів. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати їх знайшли.
Деякі з росіян скаржилися на те, що їх відправили в бій без належної підготовки.
21-річний рядовий Дмитро з Комі сказав, що коли їхні рації перестали працювати в день атаки, він припустив, що це сталося через українські перешкоди. Без вказівок солдати зрозуміли, що їх переважають за чисельністю, і спробували відступити, але були схоплені.
"Вони сказали, що ми можемо побачити диверсійну групу, можливо, 10 осіб, а не армію", — зазначив він.
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