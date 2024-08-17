Строковики РФ розповіли, як масово здавалися в полон у Курській області, — NYT (фото)

За словами журналістів, 21-річний Ігор зі ЗС РФ, якого призвали в грудні, розповів, що удари української артилерії тривали протягом кількох днів перед появою військ у Курській області.

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В українських тюремних камерах десятки російських полонених строковиків лежать на розкладачках або сидять на дерев'яних лавках, вони в капцях, дивляться мультфільми по телевізору, який надала адміністрація установи. Про це пише The New York Times.

У своїх інтерв'ю вони згадують, як залишали позиції або здавалися, коли бачили добре екіпірованих і загартованих у боях українських бійців.

"Ми наткнулися на березовий гай і сховалися", — сказав рядовий Василь, на чию прикордонну заставу 6 серпня було здійснено набіг, під час якого з'ясувалося, що кордон РФ у Курській області був недостатньо захищений через те, що його переважно охороняли солдати строкової служби.

Василь зі ЗС РФ сказав, що вижив завдяки тому, що три дні пролежав у березовому лісі, де ховався за гілками та листям, а потім вирішив здатися. Він сказав, що не думав, що українська атака коли-небудь почнеться.

Судячи з усього, російське військове командування дотримувалося тієї самої думки й тому "направило для захисту кордону зелених новобранців, деяких призвали кілька місяців тому".

У криваві окопні бої в Україні російська армія кидає старих солдатів, яких мобілізують на цивільних робочих місцях, а також добровольців і засуджених. Відправляти строковиків за межі РФ заборонено російським законодавством. Але через нестачу живої сили їх використовують для охорони кордону.

Російські строковики

В українській в'язниці в Сумській області, де журналісти побували минулої п'ятниці, перебувало 320 засуджених, 80% із них — строковики, сказав начальник в'язниці на умовах анонімності. Ці дані неможливо перевірити незалежно, зазначили журналісти. Після деякого часу ув'язнених відправляють у західному напрямку, трохи далі від місць бойових зіткнень.

У п'ятницю у в'язниці перебував 71 військовополонений, їх утримують у підвальних приміщеннях, які, за словами українських військових, захищені від авіаударів.

Полонені — в одязі, який до них уже хтось носив, футболках і шортах, виданих представниками України. У деяких кульові або осколкові поранення.

21-річний Ігор, якого призвали в грудні, сказав, що удари української артилерії тривали протягом кількох днів перед появою військ.

Командування ЗС РФ сказало, що "нічого не може зробити"

Російські строковики з Курської області Російські строковики з Курської області Російські строковики з Курської області

"Ми повідомили командуванню, але вони не відреагували. Вони сказали, що нічого не можуть зробити", — пояснив він.

У день появи ЗСУ удари артилерії тривали, він намагався сховатися в захисному укріпленні, але воно загорілося. Потім він разом з іншими побіг у найближчий ліс. З його групи 12 осіб вижило п'ятеро, сказав військовослужбовець.

За його словами, на позиції було тільки одне робоче знаряддя, але й воно не могло стріляти по американських бойових машинах Bradley, коли ті атакували. Російська зброя була націлена в інший напрямок.

20-річний рядовий Сергій із Татарстану сказав, що його командир керував хаотичним відступом із 28 солдатів. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати їх знайшли.

Деякі з росіян скаржилися на те, що їх відправили в бій без належної підготовки.

21-річний рядовий Дмитро з Комі сказав, що коли їхні рації перестали працювати в день атаки, він припустив, що це сталося через українські перешкоди. Без вказівок солдати зрозуміли, що їх переважають за чисельністю, і спробували відступити, але були схоплені.

"Вони сказали, що ми можемо побачити диверсійну групу, можливо, 10 осіб, а не армію", — зазначив він.

Нагадаємо, що у WSJ розповіли про те, що забезпечило успішне вторгнення України в Росію: секретність, швидкість і електронне глушіння.

Також повідомлялося, що США блокують рішення Британії дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ.