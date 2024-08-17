США блокують дозвіл Британії для України бити ракетами Storm Shadow по РФ, — Sky News

За словами журналістів, британські військові припускають, що Білий дім чекає, якими будуть наслідки операції України в Курській області, перш ніж дозволити застосовувати Storm Shadow. Повідомляється, що питання має вирішитися швидко. Але Київ говорить про "зраду" гарантій безпеки для України.

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Судячи з усього, у Вашингтоні побоюються подальшої ескалації війни в Україні й блокують рішення Великої Британії дозволити Києву запускати ракети Storm Shadow по території Росії. Про це пише The Times.

Британський уряд очікував схвалення з боку США близько місяця, повідомили урядові джерела журналістів.

У британському уряді хочуть, щоб Україна застосовувала зброю на власний розсуд, але необхідний консенсус між США, Францією і ще однією неназваною країною НАТО.

Джерело в уряді також підкреслило, що Велика Британія не звинувачує США в будь-якій затримці.

Попри те, що Велика Британія — перша країна, яка дозволила Києву завдавати ударів крилатими ракетами, — дозволяє використовувати британські танки та іншу зброю на російській території, обмеження на ракети все ж зберігаються.

Журналісти також зазначають, що джерела в уряді Великої Британії повідомили, що вважається, що українські війська використовували британські танки Challenger 2 у Курській області.

За даними джерел, питання про застосування Storm Shadow, по суті, "застрягло в системі" близько місяця тому, але "обговорення все ще тривають". Ще одне джерело описало становище як "рутинний американський процес".

Дальність ракет Storm Shadow — 250 км, з їхньою допомогою Україна могла б завдавати ударів по російських базах у глибині РФ.

Нардеп Соломія Бобровська назвала заборону на використання Storm Shadow на території РФ "зрадою" гарантій безпеки, які Україна отримала за Будапештським меморандумом 1994 року

Днями прессекретар Міноборони США Сабріна Сінх заявила, що США "стурбовані щодо ескалації" в тому, що стосується далекобійних ударів. Вона також висловилася про те, що для звільнення території України далекобійні ракети не потрібні.

Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії, ухилився від питання про те, що США мають якесь право голосу в цьому питанні. За його словами, умови, за яких може використовуватися британська зброя, визначають Лондон і Київ.

"Я не збираюся втручатися в цю розмову", — пояснив він.

За словами журналістів, британські військові припускають, що Білий дім перш ніж ухвалити рішення, чекає, якими будуть наслідки операції України в Курській області. Хоча вони очікують, що питання має вирішитися швидко.

Представники оборонного комітету України повідомили журналістам, що українські сили були змушені здійснити операцію в Курську через заборону на застосування далекобійних крилатих ракет по цілях у РФ.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово запитував дозвіл на американські ATACMS і британські Storm Shadow, але щоразу була різка відмова.

Нардепка Соломія Бобровська назвала це "зрадою" гарантій безпеки, які Україна отримала за Будапештським меморандумом 1994 року.

"Захід обіцяв нас захищати, але тепер щодня доводиться доводити, що нам потрібні ці далекобійні ракети, щоб себе захистити", — пояснила вона.

Незалежний військовий аналітик Колбі Бадхвар пояснив у коментарі журналістам, що адміністрація Байдена продовжує дотримуватися політики, згідно з якою, Україні заборонено застосовувати далекобійні засоби ураження для ударів углиб території Росії. Така заборона поширюється не тільки на ATACMS, а й на британські Storm Shadow. Водночас використовувати іншу зброю можна, і британські танки Challenger 2 вже були помічені в Курській області.

Нагадаємо, що, за даними Sky News, війська РФ наближаються до Покровська, а ризики зростають з обох сторін.

Також повідомлялося, що головна мета Курської операції України — "розбудити російські еліти". За словами Ігоря Новікова, колишнього радника президента України Володимира Зеленського, кремлівські еліти не монолітні, і деякі представники влади можуть звернути увагу на те, що президент Володимир Путін зайшов занадто далеко.