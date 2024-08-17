США блокируют решение Британии разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ, — Sky News

По словам журналистов, британские военные допускают, что Белый дом ждет, какими будут последствия операции Украины в Курской области, прежде чем разрешить применять Storm Shadow. Сообщается, что вопрос должен решиться быстро. Но Киев говорит о "предательстве" гарантий безопасности для Украины.

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Судя по всему, в Вашингтоне опасаются дальнейшей эскалации войны в Украине и блокируют решение Великобритании разрешить Киеву запускать ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом пишет The Times.

Британское правительство ожидало одобрения со стороны США около месяца, сообщили правительственные источники журналистов.

В британском правительстве хотят, чтобы Украина применяла оружие по своему усмотрению, но необходим консенсус между США, Францией и еще одной неназванной страной НАТО.

Источник в правительстве также подчеркнул, что Великобритания не обвиняет США в какой-либо задержке.

Несмотря на то, что Великобритания — первая страна, разрешившая Киеву наносить удары крылатыми ракетами, — позволяет использовать британские танки и другое оружие на российской территории, ограничения на ракеты все же сохраняются.

Журналисты также отмечают, что источники в правительстве Великобритании сообщили, что считается, что украинские войска использовали британские танки Challenger 2 в Курской области.

По данным источников, вопрос о применении Storm Shadow, по сути, "застрял в системе" около месяца тому назад, но "обсуждения все еще идут". Еще один источник описал положение как "рутинный американский процесс".

Дальность ракет Storm Shadow — 250 км, с их помощью Украина могла бы наносить удары по российским базам в глубине РФ.

Нардеп Соломия Бобровская назвала запрет на использование Storm Shadow по территории РФ "предательством" гарантий безопасности, которые Украина получила по Будапештскому меморандуму 1994 года

На днях пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Синх заявила, что США "обеспокоены относительно эскалации" в том, что касается дальнобойных ударов. Она также высказалась о том, что для освобождения территории Украины дальнобойные ракеты не нужны.

Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, ушел от вопроса о том, что США имеют какое-либо право голоса в этом вопросе. По его словам, условия, при которых может использоваться британское оружие, определяют Лондон и Киев.

"Я не собираюсь вмешиваться в этот разговор", — объяснил он.

По словам журналистов, британские военные допускают, что Белый дом прежде чем принять решение, ждет, какими будут последствия операции Украины в Курской области. Хотя они ожидают, что вопрос должен решиться быстро.

Представители оборонного комитета Украины сообщили журналистам, что украинские силы были вынуждены предпринять операцию в Курске из-за запрета на применение дальнобойных крылатых ракет по целям в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал разрешение на американские ATACMS и британские Storm Shadow, но всякий раз был резкий отказ.

Нардеп Соломия Бобровская назвала это "предательством" гарантий безопасности, которые Украина получила по Будапештскому меморандуму 1994 года.

"Запад обещал нас защищать, но теперь ежедневно приходится доказывать, что нам нужны эти дальнобойные ракеты, чтобы себя защитить", — объяснила она.

Независимый военный аналитик Колби Бадхвар объяснил в комментарии журналистам, что администрация Байдена продолжает придерживаться политики, согласно которой, Украине не разрешено применять дальнобойные средства поражения для ударов вглубь территории России. Такой запрет распространяется не только на ATACMS, но и на британские Storm Shadow. Вместе с тем использовать другое оружие можно, и британские танки Challenger 2 уже были замечены в Курской области.

Напомним, что, по данным Sky News, войска РФ приближаются к Покровску, а риски растут с обеих сторон.

Также сообщалось, что главная цель Курской операции Украины — "разбудить российские элиты". По словам Игоря Новикова, бывшего советника президента Украины Владимира Зеленского, кремлевские элиты не монолитны, и некоторые представители властей могут обратить внимание на то, что президент Владимир Путин зашел слишком далеко.