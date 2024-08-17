Успіх вторгнення України в Росію: секретність, швидкість і електронне глушіння, — WSJ

Першими на російську територію увійшли підрозділи радіоелектронної боротьби. За ними на американських Stryker і німецьких Marder рухалися основні механізовані штурмові сили.

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Успішний наступ Збройних сил України в Курській області Росії забезпечили три фактори — сувора секретність, швидкість вторгнення і застосування засобів радіоелектронної боротьби. Про це пише The Wall Street Journal.

Підготовка до самої операції розпочалася ще на початку літа, коли ЗСУ за допомогою БПЛА атакували інфраструктуру в Курську, від електромереж до складів з боєприпасами і паливом, а також обладнанням для спостереження. Крім того, для пошуку слабких місць у російській обороні та розвідці проводилися рейди через кордон.

Ще за два тижні до початку операції українські дрони знищили російські системи спостереження на прикордонному посту на дорозі до Курська.

Україна, як наголошується, готувалася до атаки, виводячи солдатів і техніку з бригад по всій країні, і передислокуючи їх у ліси і села біля кордону. При цьому цей план був оповитий такою секретністю, що багато хто з тих, хто мав узяти участь у заході на "той бік", не знали про це, поки місія практично не почалася...

Застосування РЕБ

Коли рано вранці українські штурмові групи перейшли через кордон, російські підрозділи виявили, що їхні БПЛА і системи зв'язку не працюють.

Як пише WSJ, підрозділи радіоелектронної боротьби ЗСУ увійшли на російську територію ще перед основними механізованими штурмовими силами, щоб заглушити російське обладнання і завадити військам РФ визначити українські позиції або перехопити їхні повідомлення. Це розгортання і створило "захисний кокон" навколо наступаючих українських штурмових сил.

Блискавичний наступ

Якщо у східних і південних областях України західне військове обладнання ставало малопридатним на полі бою через щільні мінні поля й атаки дронами, то в Курській області штурмові бригади, оснащені американськими бронемашинами Stryker і німецькими Marder, мчали російськими дорогами, не зустрічаючи опору. Всього за кілька годин штурмовики просунулися на багато кілометрів углиб російської території. За ними слідували бригади на танках і бойових машинах піхоти, зачищаючи територію і захоплюючи полонених.

Зараз Україна намагається зайняти якомога більше російських населених пунктів і ускладнити підкріпленням ЗС РФ доступ, завдаючи ударів по залізничних вузлах і мостах.

При цьому, як пише WSJ, більш ніж за тиждень триваючого вторгнення ЗСУ, за підрахунками аналітиків, уже втратили десятки одиниць бронетехніки. Людські втрати незрозумілі, проте військовослужбовець 44-ї бригади, з яким спілкувалися журналісти видання, сказав, що вони набагато нижчі, ніж під час контрнаступу 2023 року.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що Україна і Росія збиралися направити свої делегації до Катару для переговорів про припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін. Однак плани було зірвано через несподіване вторгнення ЗСУ в Курську область.

Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Збройним силам України вдалося тимчасово проникнути на територію Бєлгородської області, однак їм довелося піти через високий рівень підготовки російських військ до відбиття транскордонних атак.