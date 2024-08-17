Українські війська більше не утримують позицій у Бєлгородській області, проте успішно атакують ворога на цій території.

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Збройним силам України вдалося тимчасово проникнути на територію Бєлгородської області, однак їм довелося піти через високий рівень підготовки російських військ до відбиття транскордонних атак. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Станом на 16 серпня, згідно з повідомленнями з відкритих джерел і свідченнями, українські війська більше не утримують позицій у Бєлгородській області.

У звіті згадується публікація газети The Washington Post від 15 серпня. У статті наголошується, що 11 серпня українські війська провели механізовані атаки в Бєлгородській області біля прикордонного пункту пропуску "Колотилівка", розташованого на міжнародному кордоні на північний захід від міста Бєлгород, і просунулися в цьому районі приблизно на 10 кілометрів.

За даними російських джерел, останніми днями ЗСУ неодноразово атакували район Колотилівки і 15 серпня тимчасово захопили згаданий пункт пропуску. Однак російська сторона не підтверджує інформацію про те, що українські війська просунулися на відстань понад 10 кілометрів від пункту пропуску.

The Washington Post повідомила, що українські війська утримували позиції в Бєлгородській області, незважаючи на потужні російські авіаудари та артилерійський вогонь. 15 серпня українська бронетехніка перетнула кордон для евакуації бійців ЗСУ в цьому районі.

Станом на 16 серпня, ISW не спостерігав жодних російських заяв або доказів, які б свідчили про наявність українських військ у Бєлгородській області.

"Українські солдати повідомили Washington Post, що російські війська були краще підготовлені до відбиття транскордонних українських атак, ніж у Курській області. За їхніми словами, російські війська встановили велику кількість протитанкових укріплень — так званих "зубів дракона", уздовж кордону і щільно замінували територію", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW також зазначає, що, згідно зі свідченнями українських солдатів, артилерійські підрозділи Росії, оператори безпілотних літальних апаратів і авіація почали атакувати ЗСУ одразу ж, щойно вони спробували перетнути кордон у Бєлгородській області 11 серпня.

"Опис українськими солдатами російської відповіді свідчить про те, що оперативна несподіванка, якої українські сили досягли 6 серпня, розпочавши вторгнення до Курської області, значною мірою розвіялася до 11 серпня, і що армія РФ у Бєлгородській області підготувалася до відбиття транскордонних атак ЗСУ", — пише ISW.

У звіті також вказується, що з початку вторгнення 6 серпня українські війська продовжили швидке просування на інших ділянках кордону з Курською областю. Це може свідчити про те, що російські війська ефективніше захищають деякі ділянки кордону, ніж інші.

Раніше ЗМІ повідомили, що "дружні" для РФ країни не засудили наступ ЗСУ в Курській області. За словами журналістів, за час, що минув з моменту переходу кордону Росії українськими силами, тільки Сирія засудила так звану "агресію", якої нібито не сталося, якби не підтримка Заходу.

Також у DeepState заявили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. За словами аналітиків, йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні від 17 серпня не коментував ситуацію в Бєлгородській області РФ. Водночас командування підкреслило, що операція в Курській області триває, а підрозділи Сил оборони успішно просуваються вперед.