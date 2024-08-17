Прорив у Курській області: чому Росія проґавила початок операції, — боєць ЗСУ (відео)

За словами бійця ЗСУ, більшість російських сил, які були зустрінуті ЗСУ в Курській області, це були строковики. У самій Суджі були вже більш підготовлені війська. Це танкові екіпажі, контрактники, прикордонні війська, підрозділи ФСБ, мотострілецький підрозділ.

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Росія "проґавила" український наступ у Курській області, тому що їй подали правильну легенду. Про це в ефірі телемарафону розповів військовослужбовець ЗСУ на умовах анонімності.

За його словами, також свою роль зіграли висока організація і скритність українських сил. Крім того, важливим фактором були ситуація в інформаційному полі, навіть серед військових і самовпевненість росіян. Так, командування ЗС РФ не думало, що українці зможуть собі таке дозволити.

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"Переміщення військ для Збройних сил — це стандартна процедура. Вихід на відновлення, процес відновлення і знову вихід на лінію фронту. Тому вони не вірили, що ми можемо собі це дозволити", — розповів він.

Військовий також заявив, що більшість російських сил, які були зустрінуті ЗСУ в Курській області, це були строковики. У самій Суджі були вже більш підготовлені війська. Це танкові екіпажі, контрактники, прикордонні війська, підрозділи ФСБ, мотострілецький підрозділ.

"І ось ми їх кілька днів по місту їх витісняли, витісняли до того моменту, поки вони не здалися в полон частково, а решта були знищені", — розповів військовий.

За словами військовослужбовця, це його перша поїздка до Росії.

"У нас якось краща атмосфера. Починаючи з того, що це дійсно болта. Суцільні болота", — зазначив військовослужбовець ЗСУ.

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Раніше ЗМІ повідомили, що "дружні" для РФ країни не засудили наступ ЗСУ в Курській області. За словами журналістів, за час, що минув з моменту переходу кордону Росії українськими силами, тільки Сирія засудила так звану "агресію", якої нібито не сталося, якби не підтримка Заходу.

Також у DeepState заявили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. За словами аналітиків, йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.