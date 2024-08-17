Прорыв в Курской области: почему Россия прозевала начало операции, — боец ВСУ (видео)

По словам бойца ВСУ, большинство российских сил, которые были встречены ВСУ в Курской области, это были срочники. В самой Судже были уже более подготовленные войска. Это танковые экипажи, контрактники, пограничные войска, подразделения ФСБ, мотострелковое подразделение.

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Россия "прозевала" украинское наступление в Курской области, потому что ей подали правильную легенду. Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий ВСУ на условиях анонимности.

По его словам, также свою роль сыграли высокая организация и скрытность украинских сил. Кроме того, важным фактором были ситуация в информационном поле, даже среди военных и самоуверенность россиян. Так, командование ВС РФ не думало, что украинцы смогут себе такое позволить.

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"Перемещение войск для Вооруженных сил – это стандартная процедура. Выход на восстановление, процесс восстановления и снова выход на линию фронта. Поэтому они не верили, что мы можем себе это позволить", — рассказал он.

Военный также заявил, что большинство российских сил, которые были встречены ВСУ в Курской области, это были срочники. В самой Судже были уже более подготовленные войска. Это танковые экипажи, контрактники, пограничные войска, подразделения ФСБ, мотострелковое подразделение.

"И вот мы их несколько дней по городу их вытесняли, вытесняли до того момента, пока они не сдались в плен частично, а остальные были уничтожены", — рассказал военный.

По словам военнослужащего, это его первая поездка в Россию.

"У нас как-то получше атмосфера. Начиная с того, что это действительно болта. Сплошные болота", — отметил военнослужащий ВСУ.

Военнослужащий ВСУ о начале операции в Курской области (смотреть с 3 часа 6 минуты 30 сенкудны)

Ранее СМИ сообщили, что "дружественные" для РФ страны не осудили наступление ВСУ в Курской области. По словам журналистов, за время, прошедшее с момента перехода границы России украинскими силами, только Сирия осудила так называемую "агрессию", которой якобы не произошло, если бы не поддержка Запада.

Также в DeepState заявили, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. По словам аналитиков, речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе. Административный центр Борковского сельсовета.