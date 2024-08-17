Украинские войска больше не удерживают позиций в Белгородской области, однако успешно атакуют врага на этой территории.

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Вооруженным силам Украины удалось временно проникнуть на территорию Белгородской области, однако им пришлось уйти из-за высокого уровня подготовки российских войск к отражению трансграничных атак. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По состоянию на 16 августа, согласно сообщениям из открытых источников и свидетельствам, украинские войска больше не удерживают позиции в Белгородской области.

В отчете упоминается публикация газеты The Washington Post от 15 августа. В статье отмечается, что 11 августа украинские войска провели механизированные атаки в Белгородской области возле пограничного пункта пропуска "Колотиловка", расположенного на международной границе к северо-западу от города Белгород, и продвинулись в этом районе примерно на 10 километров.

По данным российских источников, в последние дни ВСУ неоднократно атаковали район Колотиловки и 15 августа временно захватили упомянутый пункт пропуска. Однако российская сторона не подтверждает информацию о том, что украинские войска продвинулись на расстояние более 10 километров от пункта пропуска.

The Washington Post сообщила, что украинские войска удерживали позиции в Белгородской области, несмотря на мощные российские авиаудары и артиллерийский огонь. 15 августа украинская бронетехника пересекла границу для эвакуации бойцов ВСУ в этом районе.

По состоянию на 16 августа, ISW не наблюдал никаких российских заявлений или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии украинских войск в Белгородской области.

"Украинские солдаты сообщили Washington Post, что российские войска были лучше подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем в Курской области. По их словам, российские войска установили большое количество противотанковых укреплений — т.н. "зубов дракона", вдоль границы и плотно заминировали территорию", — говорится в отчете Института изучения войны.

ISW также отмечает, что, согласно свидетельствам украинских солдат, артиллерийские подразделения России, операторы беспилотных летательных аппаратов и авиация начали атаковать ВСУ сразу же, как только они попытались пересечь границу в Белгородской области 11 августа.

"Описание украинскими солдатами российского ответа свидетельствует о том, что оперативная неожиданность, которой украинские силы достигли 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени развеялась до 11 августа, и что армия РФ в Белгородской области подготовилась к отражению трансграничных атак ВСУ", — пишет ISW.

В отчете также указывается, что с начала вторжения 6 августа украинские войска продолжили быстрое продвижение на других участках границы с Курской областью. Это может свидетельствовать о том, что российские войска более эффективно защищают некоторые участки границы, чем другие.

Ранее СМИ сообщили, что "дружественные" для РФ страны не осудили наступление ВСУ в Курской области. По словам журналистов, за время, прошедшее с момента перехода границы России украинскими силами, только Сирия осудила так называемую "агрессию", которой якобы не произошло, если бы не поддержка Запада.

Также в DeepState заявили, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. По словам аналитиков, речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе. Административный центр Борковского сельсовета.

Генштаб ВСУ в своем сведении от 17 августа не комментировал ситуацию в Белгородской области РФ. Вместе с тем командование подчеркнуло, что операция в Курской области продолжается, а подразделения Сил обороны успешно продвигаются вперед.