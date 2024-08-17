Успех вторжения Украины в Россию: секретность, скорость и электронное глушение, — WSJ

Первыми на российскую территорию вошли подразделения радиоэлектронной борьбы. За ними на американских Stryker и немецких Marder двигались основные механизированные штурмовые силы.

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Успешное наступление Вооруженных сил Украины в Курской области России обеспечили три фактора — строжайшая секретность, скорость вторжения и применение средств радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Подготовка к самой операции началась еще в начале лета, когда ВСУ с помощью БПЛА атаковали инфраструктуру в Курске, от электросетей до складов с боеприпасами и топливом, а также оборудованием для наблюдения. Кроме того, для поиска слабы мест в российской обороне и разведке проводились рейды через границу.

Еще за две недели до начала операции украинские дроны уничтожили российские системы наблюдения на пограничном посту на дороге в Курск.

Украина, как отмечается, готовилась к атаке, выводя солдат и технику из бригад по всей стране, и передислоцируя их в леса и села около границы. При этом данный план был окутан такой секретностью, что многие из тех, кто должен был принять участие в заходе на "ту сторону", не знали об этом, пока миссия практически не началась

Применение РЭБ

Когда рано утром украинские штурмовые группы перешли через границу, российские подразделения обнаружили, что их БПЛА и системы связи не работают.

Как пишет WSJ, подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ вошли на российскую территорию еще перед основными механизированными штурмовыми силами, чтобы заглушить российское оборудование и помешать войскам РФ определить украинские позиции или перехватить их сообщения. Это развертывание и создало "защитный кокон" вокруг наступающих украинских штурмовых сил.

Молниеносное наступление

Если в восточных и южных областях Украины западное военное оборудование становилось малопригодным на поле боя из-за плотных минных полей и атак дронами, то в Курской области штурмовые бригады, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder, мчались по российским дорогам, не встречая сопротивления. Всего за несколько часов штурмовики продвинулись на многие километры вглубь российской территории. За ними следовали бригады на танках и боевых машинах пехоты, зачищая территорию и захватывая пленных.

Сейчас Украина пытается занять как можно больше российских населенных пунктов и затруднить подкреплениям ВС РФ доступ, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

При этом, как пишет WSJ, более чем за неделю продолжающего вторжения ВСУ, по подсчетам аналитиков, уже потеряли десятки единиц бронетехники. Человеческие потери неясны, однако военнослужащий 44-й бригады, с которым общались журналисты издания сказал, что они намного ниже, чем при контрнаступлении 2023 года.

Напомним, издание The Washington Post писало, что Украина и Россия собирались направить свои делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон. Однако планы были сорваны из-за неожиданного вторжения ВСУ в Курскую область.

Институт изучения войны (ISW) писал, что Вооруженным силам Украины удалось временно проникнуть на территорию Белгородской области, однако им пришлось уйти из-за высокого уровня подготовки российских войск к отражению трансграничных атак.