Чи збереже ініціативу РФ, залежить від наступу на Донбасі та прориву ЗСУ під Курськом, — ISW

За словами аналітиків, та обставина, що для ЗС РФ у пріоритеті наступальна операція на Покровськ, ще не означає, що і для України цей напрямок теж має бути пріоритетним, а не інші ділянки фронту.

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Голова Кремля Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на театрі військових дій як стратегічну умову для перемоги у війні на виснаження проти України. Поява українських сил на території Курської області та російський наступ на сході вплинуть на те, чи зможуть ЗС РФ утримати ініціативу в короткостроковій перспективі. Про це пише "Інститут вивчення війни" в публікації від 18 серпня.

Російські війська перехопили ініціативу в листопаді 2023 року і відтоді проводять послідовні наступальні операції по всій східній і північно-східній Україні. Кампанія ЗС РФ покликана розтягнути українські сили та не дати Україні накопичити ресурси, щоб цю ініціативу перехопити.

Російські війська в останні місяці не проводили нових великомасштабних наступальних операцій для підтримки постійного темпу наступу в Україні, особливо в Донецькій області.

Путін і російське військове командування допускають ту обставину, що місяці боїв продовжать призводити до незначних тактичних успіхів. Президент РФ висловив теорію перемоги в Україні, яка передбачає, що російські війська повинні продовжувати ці поступові повзучі просування нескінченно, не даючи при цьому Україні можливості проводити успішні оперативно значущі контрнаступальні операції.

Путін, імовірно, вважає, що доти, доки ЗС РФ зможуть утримувати ініціативу і не дозволяти Україні вести оперативно значущі контрнаступальні операції, Росія зможе в довгостроковій перспективі завдати вирішальних втрат Україні. При цьому у РФ чекають, коли західна безпекова допомога припиниться, і зупиниться мобілізація економіки та населення України.

"Українське вторгнення в Курську область тимчасово дозволило українським військам перехопити ініціативу на одній з ділянок лінії фронту і почати боротися за ініціативу по всьому театру військових дій. Російські військові, мабуть, намагаються зберегти свій наступальний тиск у Донецькій області, особливо наступальну операцію із захоплення Покровська, і, ймовірно, сподіваються, що стійкий темп наступу в Донецькій області приверне достатньо українських ресурсів для оборонних операцій у цьому районі, щоб завадити Україні оскаржувати ініціативу на полі бою в інших місцях, використовуючи наслідки від вторгнення в Курську область. Але та обставина, що російські війська віддають пріоритет наступальній операції на Покровськ, ще не означає, що для України цей напрямок теж має бути пріоритетним, а не інші ділянки фронту, вважають в ISW.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, ЗС РФ просунулися біля Кремінної та Донецька, а ЗСУ повернули позиції біля Сіверська.

Також повідомлялося, що в боях у Курській області беруть участь морські піхотинці, які захищали Маріуполь у 2022 році.