Сохранит ли инициативу РФ, зависит от наступления на Донбассе и прорыва ВСУ под Курском, — ISW

По словам аналитиков, то обстоятельство, что для ВС РФ в приоритете наступательная операция на Покровск, еще не означает, что и для Украины это направление тоже должно быть приоритетным, а не другие участки фронта.

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Глава Кремля Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на театре военных действий как стратегическое условие для победы в войне на истощение против Украины. Появление украинских сил на территории Курской области и российское наступление на востоке повлияют на то, смогут ли ВС РФ удержать инициативу в краткосрочной перспективе. Об этом пишет "Институт изучения войны" в публикации от 18 августа.

Российские войска перехватили инициативу в ноябре 2023 года и с тех пор проводят последовательные наступательные операции по всей восточной и северо-восточной Украине. Кампания ВС РФ призвана растянуть украинские силы и не дать Украине накопить ресурсы, чтобы эту инициативу перехватить.

Российские войска в последние месяцы не проводили новых крупномасштабных наступательных операций для поддержки постоянного темпа наступления в Украине, особенно в Донецкой области.

Путин и российское военное командование допускают то обстоятельство, что месяцы боев продолжат приводить к незначительным тактическим успехам. Президент РФ высказал теорию победы в Украине, которая предполагает, что российские войска должны продолжать эти постепенные ползучие продвижения бесконечно, не давая при этом Украине возможности проводить успешные оперативно значимые контрнаступательные операции.

Путин, вероятно, считает, что до тех пор, пока ВС РФ смогут удерживать инициативу и не позволять Украине вести оперативно значимые контрнаступательные операции, Россия сможет в долгосрочной перспективе нанести решающие потери Украине. При этом в РФ ждут, когда западная помощь в сфере безопасности прекратится, и остановится мобилизация экономики и населения Украины.

"Украинское вторжение в Курскую область временно позволило украинским войскам перехватить инициативу на одном из участков линии фронта и начать бороться за инициативу по всему театру военных действий. Российские военные, по-видимому, пытаются сохранить свое наступательное давление в Донецкой области, особенно наступательную операцию по захвату Покровска, и, вероятно, надеются, что устойчивый темп наступления в Донецкой области привлечет достаточно украинских ресурсов для оборонительных операций в этом районе, чтобы помешать Украине оспаривать инициативу на поле боя в других местах, используя последствия от вторжения в Курскую область. Но то обстоятельство, что российские войска отдают приоритет наступательной операции на Покровск, еще не означает, что для Украины это направление тоже должно быть приоритетным, а не другие участки фронта, считают в ISW.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, ВС РФ продвинулись возле Кременной и Донецка, а ВСУ вернули позиции возле Северска.

Также сообщалось, что в боях в Курской области участвуют морские пехотинцы, которые защищали Мариуполь в 2022 году.