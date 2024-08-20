Росіяни вдарили по дитячому кафе під Запоріжжям, є поранені, — ОВА

Ворог влучив прямо у заклад, повідомив Іван Федоров. У тяжкому стані перебуває дівчинка, хлопчик дістав поранення руки, ще одну дитину забрали медики.

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У вівторок, 20 серпня, росіяни завдали удар по дитячому кафе в Малокатеринівці Запорізької області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, ворог влучив прямо у заклад.

Внаслідок російського удару по Малокатеринівці, повідомив Федоров, поранення отримали троє дітей, одна із них в тяжкому стані.

Селище Малокатеринівка розташоване за 20 км від обласного центру, на лівому березі Каховського водосховища, біля місця впадання в нього річки Кінська.

"Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", — написав Федоров.

"Суспільне" інформує, що в тяжкому стані перебуває дівчинка. Хлопчик дістав поранення руки, ще одну дитину забрала "швидка".

Нагадаємо, 20 серпня ЗС РФ вдарили по Києву "Іскандерами" та "шахедами" що стало вже п'ятою атакою по столиці за цей місяць. За даними начальника КДВА Сергія Попка, сили ППО знищили ворожі цілі ще на підступах до міста.

Нагадаємо, у травні росіяни обстріляли шкільний стадіон у Харкові, внаслідок чого поранення отримали 8-річна дівчинка, двоє хлопчиків 14 років і хлопчик 15 років. Двоє юнаків перебували у важкому стані, хлопець та дівчинка — у середньому.

Також Фокус писав, що 27 березня ЗС РФ двічі вдарили по Харкову модифікованим боєприпасом УМПБ Д-30: перший раз по загальноосвітній школі, другий — по дитячому майданчику між п'ятиповерхівками. Внаслідок атаки ЗС РФ на місто загалом постраждали 19 осіб, серед них діти.