Россияне ударили по детскому кафе под Запорожьем, есть раненые, — ОВА

Враг попал прямо в заведение, сообщил Иван Федоров. В тяжелом состоянии находится девочка, мальчик получил ранение руки, еще одного ребенка забрали медики.

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Во вторник, 20 августа, россияне нанесли удар по детскому кафе в Малокатериновке Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его информации, враг попал прямо в заведение.

В результате российского удара по Малокатериновке, сообщил Федоров, ранения получили трое детей, один из них в тяжелом состоянии.

Поселок Малокатериновка расположен в 20 км от областного центра, на левом берегу Каховского водохранилища, возле места впадения в него реки Конская.

"Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", — написал Федоров.

"Суспільне" информирует, что в тяжелом состоянии находится девочка. Мальчик получил ранение руки, еще одного ребенка забрала "скорая".

Напомним, 20 августа ВС РФ ударили по Киеву "Искандерами" и "шахедами" что стало уже пятой атакой по столице за этот месяц. По данным начальника КГВА Сергея Попко, силы ПВО уничтожили вражеские цели еще на подступах к городу.

Напомним, в мае россияне обстреляли школьный стадион в Харькове, в результате чего ранения получили 8-летняя девочка, двое мальчиков 14 лет и мальчик 15 лет. Двое юношей находились в тяжелом состоянии, парень и девочка — в среднем.

Также Фокус писал, что 27 марта ВС РФ дважды ударили по Харькову модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30: первый раз по общеобразовательной школе, второй — по детской площадке между пятиэтажками. В результате атаки ВС РФ на город в целом пострадали 19 человек, среди них дети.