"Далі буде": ЗСУ завдали удару по російському ЗРК С-300 під Ростовом (відео)

Генштаб уточнює, що після завдавання удару в певних локаціях спостерігалися вибухи. Місцеві жителі уточнюють, що на місці можливої атаки почалася сильна пожежа.

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Ніч на 21 серпня видалася неспокійною для росіян, адже Сили оборони завдали удару по позиціях російського ЗРК С-300 у Ростовській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Українські захисники продовжують робити все для того, щоб послабити протиповітряну оборону противника, і операція, що відбулася в ніч на середу, є частиною цієї тактики.

"Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ", — ідеться в повідомленні.

За результатами об'єктивного контролю, продовжили в Генштабі, спостерігалися вибухи в певних точках прицілювання. Точність ураження ворожого озброєння наразі уточнюється.

При цьому відомо, що комплекси С-300, один з яких міг бути уражений у Ростовській області, росіяни використовують не тільки в якості ППО. Річ у тім, що саме вони завдають ударів по мирних українських містах, тим самим руйнуючи житлові будинки і тероризуючи цивільне населення.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває. Далі буде...", — підсумували в Генштабі.

У місцевому Telegram-каналі "Это Ростов новости" також з'явилися кадри, на яких можна помітити наслідки атаки. Почалася сильна пожежа, яку місцеві жителі зняли на відео.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що в РФ заявили про атаку на Бєлгород, Ростов і Підмосков'я. Мер Москви Сергій Собянін заявив про ураження трьох безпілотників, а губернатор Ростовської області Голубєв заявив, що силами ППО РФ нібито вдалося перехопити ракету.