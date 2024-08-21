"Дальше будет": ВСУ нанесли удар по российскому ЗРК С-300 под Ростовом (видео)

Генштаб уточняет, что после нанесения удара в определенных локациях наблюдались взрывы. Местные жители уточняют, что на месте возможной атаки начался сильный пожар.

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Ночь на 21 августа выдалась неспокойной для россиян, ведь Силы обороны нанесли удар по позициям российского ЗРК С-300 в Ростовской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинские защитники продолжают делать все для того, чтобы ослабить противовоздушную оборону противника и операция, которая прошла в ночь на среду, является частью этой тактики.

"Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ", — говорится в сообщении.

По результатам объективного контроля, продолжили в Генштабе, наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения вражеского вооружения сейчас уточняется.

При этом известно, что комплексы С-300, один из которых мог быть поражен в Ростовской области, россияне используют не только в качества ПВО. Дело в том, что именно они наносят удары по мирным украинским городам, тем самым разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ продолжается. Дальше будет…", — подытожили в Генштабе.

В местном Telegram-канале "Это Ростов новости" также появились кадры, на которых можно заметить последствия атаки. Начался сильный пожар, который местные жители засняли на видео.

Напомним, 21 августа сообщалось, что в РФ заявили об атаке на Белгород, Ростов и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о поражении трех беспилотников, а губернатор Ростовской области Голубев заявил, что силами ПВО РФ якобы удалось перехватить ракету.