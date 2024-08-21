"Дуже важко на Покровському": в ЗСУ розповіли про штурми ворога та обстановку на фронті

Відступити з позицій в районі Покровська — це найлегший варіант. Українські бійці не тікають, а продовжують захищати ділянку фронту, розповів лейтенант "Алекс".

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На Покровському напрямку Донецької області склалася дуже важка ситуація. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", українські військові тримаються з усіх сил. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 21 серпня.

"Дуже важко на Покровському. Дуже", — сказав офіцер "Алекс".

Він зауважив, що відступити — це найлегший варіант, тоді як ситуація наразі важка. Це означає те, що хлопці тримаються зі всіх сил, ніхто не тікає.

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що на Покровському напрямку ворог провів пʼять штурмів Калинівки біля Карлівки. За його словами, ситуація важка, у ворога багато резервів.

Безугла про те, що Україна нібито віддає Донбас

20 серпня нардепка Марʼяна Безугла заявила, що окупація Покровська — це справа найближчого майбутнього. Вона зауважила, що нібито з напрямку виводять українські підрозділи, полишаючи цілі смуги фронту "напризволяще", також не дають боєприпаси. За словами нардепки, виглядає так, нібито Україна віддає Донбас.

Того ж дня офіцер ЗСУ "Алекс" прокоментував слова Безуглої. Він наголосив, що військові до останнього тримають позиції, ніхто нікуди не відходить. Проте дійсно є проблеми з БК.

"Ви б просто всі при..їхли, якщо наші хлопці відходили з позицій, результат був би не дуже приємним. Так що раджу не відкривати рота стосовно цього, бо в деяких формується відчуття, що там одні д*біли, які тільки відступають", — сказав "Алекс".

Нагадаємо, 21 серпня військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що ситуація в Часовому Яру на Донбасі погіршиться, якщо ЗС РФ захоплять Покровськ. Він наголосив, що ситуація на Донбасі важка, цю динаміку поки що неможливо переломити.