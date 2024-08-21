"Очень тяжело на Покровском": в ВСУ рассказали о штурмах врага и обстановке на фронте

Отступить с позиций в районе Покровска — это самый легкий вариант. Украинские бойцы не убегают, а продолжают защищать участок фронта, рассказал лейтенант "Алекс".

Related video

На Покровском направлении Донецкой области сложилась очень тяжелая ситуация. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", украинские военные держатся изо всех сил. Об этом он написал в своем Telegram-канале 21 августа.

"Очень тяжело на Покровском. Очень", — сказал офицер "Алекс".

Он отметил, что отступить — это самый легкий вариант, тогда как ситуация сейчас тяжелая. Это означает то, что ребята держатся изо всех сил, никто не убегает.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что на Покровском направлении враг провел пять штурмов Калиновки возле Карловки. По его словам, ситуация тяжелая, у врага много резервов.

Безуглая о том, что Украина якобы отдает Донбасс

20 августа нардеп Марьяна Безуглая заявила, что оккупация Покровска — это дело ближайшего будущего. Она отметила, что якобы с направления выводят украинские подразделения, оставляя целые полосы фронта "на произвол судьбы", также не дают боеприпасы. По словам нардепа, выглядит так, будто бы Украина отдает Донбасс.

В тот же день офицер ВСУ "Алекс" прокомментировал слова Безуглой. Он отметил, что военные до последнего держат позиции, никто никуда не отходит. Однако действительно есть проблемы с БК.

"Вы бы просто все при..или, если наши ребята отходили с позиций, результат был бы не очень приятным. Так что советую не открывать рот по этому поводу, потому что у некоторых формируется ощущение, что там одни д*билы, которые только отступают", — сказал "Алекс".

Напомним, 21 августа военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что ситуация в Часовом Яру на Донбассе ухудшится, если ВС РФ захватят Покровск. Он отметил, что ситуация на Донбассе тяжелая, эту динамику пока невозможно переломить.