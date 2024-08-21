Підвозять нових мобілізованих: капітан Нацгвардії розповів про складну ситуацію на Донбасі

За словами Володимира Назаренка, окупанти використовують малі групи для штурмів і тим самим показують свою перевагу в живій силі та техніці. У більшості випадків Сили оборони дають відсіч, але на деяких ділянках фронту фіксуються і просування противника.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на фронті. Здебільшого йдеться про східний напрямок, де противник діє досить активно. Деталями поділився начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан Національної гвардії Володимир Назаренко в коментарі "24 каналу".

За його словами, сьогодні найзапекліші бої фіксуються на Донецькому напрямку і противник намагається вміло використати свою перевагу в живій силі та техніці. Загалом бої не припиняються по всій лінії фронту, проте "найгарячіше" всього саме у східних регіонах.

"Спекотно на фронті навіть не через спекотну погоду, а через активність ворожих малих груп. Це здебільшого спроби просування окупантів реалізувати свою перевагу в кількості живої сили, озброєння, техніки, боєприпасів. У більшості випадків Сили оборони дають ворогу хорошу відсіч", — заявив Володимир Назаренко.

Попри штурми росіян, вони також зазнають колосальних втрат і це відбувається завдяки ефективній роботі Сил оборони. Загалом втрати ЗС РФ у живій силі за 2 з половиною роки повномасштабної війни перевалили вже за 600 тисяч, але навіть цей фактор не зупиняє противника.

Окупанти тиснуть постійно, каже далі капітан Нацгвардії, і на деяких ділянках поля бою в них усе ж таки є певні успіхи.

"Де є хоч мінімальні успіхи — ворог продовжує рух. Хоч спроби є по всій лінії фронту. Повторюся, що в них є перевага в живій силі, можливість поповнювати втрати і проводити ротації — підвозити нових мобілізованих "ванюшок" або контрактників. Ситуація важка", — підсумував Володимир Назаренко.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що військовий експерт Павло Нарожний назвав місто Донбасу, яке опиниться в небезпеці в разі захоплення Покровська. За його словами, бої в околицях Покровська — сьогодні лише питання часу, і цей напрямок має колосальне значення для противника. Річ у тім, що через нього проходить важлива для забезпечення Сил оборони дорога.