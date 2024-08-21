Подвозят новых мобилизованных: капитан Нацгвардии рассказал о сложной ситуации на Донбассе

По словам Владимира Назаренко, оккупанты используют малые группы для штурмов и тем самым показывают свое преимущество в живой силе и технике. В большинстве случаев Силы обороны дают отпор, но на некоторых участках фронта фиксируются и продвижения противника.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на фронте. В основном речь идет о восточном направлении, где противник действует достаточно активно. Деталями поделился начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан Национальной гвардии Владимир Назаренко в комментарии "24 каналу".

По его словам, сегодня самые ожесточенные бои фиксируются на Донецком направлении и противник пытается умело использовать свое преимущество в живой силе и технике. В целом бои не прекращаются по всей линии фронта, однако "горячее" всего именно в восточных регионах.

"Жарко на фронте даже не из-за жаркой погоды, а из-за активности вражеских малых групп. Это в основном попытки продвижения оккупантов реализовать свое преимущество в количестве живой силы, вооружения, техники, боеприпасов. В большинстве случаев Силы обороны дают врагу хороший отпор", — заявил Владимир Назаренко.

Несмотря на штурмы россиян, они также несут колоссальные потери и это происходит благодаря эффективной работе Сил обороны. Всего потери ВС РФ в живой силе за 2 с половиной года полномашстабной войны перевалили уже за 600 тысяч, но даже этот фактор не останавливает противника.

Оккупанты давят постоянно, говорит дальше капитан Нацгвардии и на некоторых участках поля боя у них все же есть определенные успехи.

"Где есть хоть минимальные успехи – враг продолжает движение. Хоть попытки есть по всей линии фронта. Повторюсь, что у них есть преимущество в живой силе, возможность пополнять потери и проводить ротации – подвозить новых мобилизованных "ванюшек" или контрактников. Ситуация тяжелая", — подытожил Владимир Назаренко.

Напомним, 21 августа сообщалось, что военный эксперт Павел Нарожный назвал город Донбасса, который окажется в опасности в случае захвата Покровска. По его словам, бои в окрестностях Покровска — сегодня лишь вопрос времени и это направление имеет колоссальное значение для противника. Дело в том, что через него проходит важная для обеспечения Сил обороны дорога.