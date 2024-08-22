Війна у РФ: ЗСУ захопили ще один населений пункт у Курській області, — Зеленський

На Сумщині президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Так, Україна отримала поповнення обмінного фонду під час операції в Курській області.

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Українські військові захопили ще один населений пункт у Курській області (Російська Федерація). Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського 22 серпня.

Президент розповів, що відвідав прикордоння Сумської області та провів нараду з начальником ОВА та головнокомандувачем Сирським.

За словами Зеленського, Сирський доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, зокрема й на найжорсткіших напрямках фронту. Крім цього, він розповів про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.

"У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", — сказав Володимир Зеленський.

Своєю чергою начальник Сумської ОВА доповів про ситуацію в регіоні після початку Курської операції. Так, спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та кількості жертв серед цивільного населення.

Окрема увага була приділена координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, а саме для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.

Головнокомандувач Олександр Сирський також розповів про нараду з президентом Зеленським, керівником ОП Андрієм Єрмаком та начальником Сумської ОВА.

"Доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 22 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що операція Сил оборони в Курській області "вбиває" концепцію деяких третіх країн, які виступали за негайне припинення вогню з фіксацією лінії фронту. Тоді як наразі більша частина Курської області — під контролем ЗСУ.

21 серпня у ЗМІ розповіли, що до наступу в Курській області з боку України залучено кілька елітних бригад, проте справжні цілі операції досі залишаються не розкритими. Поки ЗСУ просування в Курській області, РФ тисне на Донбасі.