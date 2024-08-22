Война в РФ: ВСУ захватили еще один населенный пункт в Курской области, — Зеленский

На Сумщине президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Так, Украина получила пополнение обменного фонда во время операции в Курской области.

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Украинские военные захватили еще один населенный пункт в Курской области (Российская Федерация). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского 22 августа.

Президент рассказал, что посетил приграничье Сумской области и провел совещание с начальником ОВА и главнокомандующим Сырским.

По словам Зеленского, Сырский доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, в том числе и на самых жестких направлениях фронта. Кроме этого, он рассказал о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда", — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь начальник Сумской ОГА доложил о ситуации в регионе после начала Курской операции. Так, наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и количества жертв среди гражданского населения.

Отдельное внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, а именно для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

Главнокомандующий Александр Сырский также рассказал о совещании с президентом Зеленским, руководителем ОП Андреем Ермаком и начальником Сумской ОГА.

"Доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда", — подчеркнул Сырский.

Напомним, 22 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция Сил обороны в Курской области "убивает" концепцию некоторых третьих стран, которые выступали за немедленное прекращение огня с фиксацией линии фронта. Тогда как сейчас большая часть Курской области — под контролем ВСУ.

21 августа в СМИ рассказали, что к наступлению в Курской области со стороны Украины привлечено несколько элитных бригад, однако настоящие цели операции до сих пор остаются не раскрытыми. Пока ВСУ продвижение в Курской области, РФ давит на Донбассе.