Удари українських БПЛА можуть змусити РФ відвести літаки і ППО подалі від фронту, — WSJ

Переміщення авіації вглиб території РФ призведе до того, що прифронтові об'єкти стануть більш уразливими для українських ударів. Це загалом послабить позиції противника в поточному конфлікті.

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Україна продовжує нарощувати інтенсивність ударів по російських об'єктах, здійснивши нічну атаку безпілотниками на військовий аеродром Маринівка поблизу Волгограда. Крім того, були атаковані авіабази Борисоглібськ і Саваслейка, розташовані на значній відстані від України. У такий спосіб українські сили можуть змусити росіян перемістити літаки та системи ППО подалі від прифронтових районів, пише The Wall Street Journal.

За інформацією губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, російські засоби ППО нібито відбили атаку українських БПЛА, проте в мережі було опубліковано кадри наслідків атаки та результатів, імовірно, масштабної пожежі на аеродромі.

На думку експерта Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джастіна Бронка, хоча удари українських безпілотників уже завдають відчутних втрат російській військовій інфраструктурі, поки що ця шкода не має стратегічного характеру.

Однак, якщо атаки триватимуть, Росія може зіткнутися з серйозними довгостроковими проблемами, особливо якщо їй доведеться переміщати системи ППО та авіацію подалі від фронту, роблячи прифронтові об'єкти більш уразливими для українських ударів.

Ці дії українських військових також можуть змусити Москву перебазувати свої винищувачі на більш віддалені від фронту авіабази, що вже призвело до зниження ефективності російських повітряних операцій. А вимушене збільшення дистанції вильотів, зі свого боку, знижує кількість і точність ударів, що може послабити позиції РФ у поточному конфлікті.

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Раніше повідомлялося, що на аеродромі Маринівка базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 і 15 Су-34. Як повідомив OSINT-розслідувач MT Anderson, наразі невідомо, чи були ці літаки в момент атаки на землі, чи частина перебувала в повітрі.