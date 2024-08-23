Удары украинских БПЛА могут заставить РФ отвести самолеты и ПВО подальше от фронта, — WSJ

Перемещение авиации вглубь территории РФ приведет к тому, что прифронтовые объекты станут более уязвимыми для украинских ударов. Это целом ослабит позиции противника в текущем конфликте.

Related video

Украина продолжает наращивать интенсивность ударов по российским объектам, осуществив ночную атаку беспилотниками на военный аэродром Мариновка вблизи Волгограда. Кроме того, были атакованы авиабазы Борисоглебск и Саваслейка, расположенные на значительном удалении от Украины. Таким образом украинские силы могут заставить россиян переместить самолеты и системы ПВО подальше от прифронтовых районов, пишет The Wall Street Journal.

По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, российские средства ПВО якобы отразили атаку украинских БПЛА, однако в сети были опубликованы кадры последствий атаки и результатов, предположительно, масштабного пожара на аэродроме.

По мнению эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, хотя удары украинских беспилотников уже наносят ощутимый ущерб российской военной инфраструктуре, пока этот ущерб не носит стратегического характера.

Однако, если атаки будут продолжаться, Россия может столкнуться с серьезными долгосрочными проблемами, особенно если ей придется перемещать системы ПВО и авиацию подальше от фронта, делая прифронтовые объекты более уязвимыми для украинских ударов.

Эти действия украинских военных также могут заставить Москву перебазировать свои истребители на более удаленные от фронта авиабазы, что уже привело к снижению эффективности российских воздушных операций. А вынужденное увеличение дистанции вылетов, в свою очередь, снижает количество и точность ударов, что может ослабить позиции РФ в текущем конфликте.

Важно

Атаки Сил обороны на аэродромы РФ: какие цели являются первоочередными и какова успешность ударов

Ранее сообщалось, что на аэродроме Мариновка базировалось значительное число российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34. Как сообщил OSINT-расследователь MT Anderson, пока неизвестно, были эти самолеты в момент атаки на земле или часть находилась в воздухе.