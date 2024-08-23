Росіяни не можуть зайняти оборону в Нью-Йорку: в ЗСУ розповіли про бої в селищі (карта)

У Нью-Йорку російські військові створили самі собі проблеми, в результаті їм доводиться проходити великі відстані відкритою місцевістю. За словами побратима, офіцера ЗСУ з позивним "Алекс", це смерть, адже ворога відразу атакують дрони.

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Збройні сили Російської Федерації не можуть зайняти оборону в Нью-Йорку Донецької області, попри знищення половини селища. Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі.

"По Нью-Йорку ситуація складається так, що, знищивши половину селища, п*дари не можуть зайняти там оборону. Їхні крайні позиції ближче до півночі, тому, переміщаючись до них, регулярно отримують дозу прочуханок від наших дронів і не можуть достатньо накопичитися для нових ривків", — сказав Станіслав Бунятов.

Він наголосив, що через це російське військо перекинуло частину своєї піхоти на схід від Торецька та тисне з боку Північного, вбиваючи клин у населений пункт.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів про обстановку в Нью-Йорку з посиланням на свого побратима. За його словами, половина населеного пункту — це сіра зона, яка не належить ні українським військовим, ні росіянам.

Крім цього, він наголосив, що через те, що Сили оборони палили будинки та розбивали підвали, ворогу наразі складно зробити собі укріплення та піти в штурм. Тоді як йти 2-3 кілометри по відкритому Нью-Йорку — це смерть, адже відразу бʼють дрони.

"Коротше, ніби все сумно, але ніби й не так сумно: п*дари тим, що не робили собі опорники та укріпи, створили самі собі проблеми і тепер треба ходити великі відстані відкритою місцевістю. Коротше поспіх дав п*дарам спочатку позитивний результат, а потім різко негативний", — наголосив побратим "Алекса".

Ситуація на Торецькому напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку окупанти, за підтримки авіації, протягом 22 серпня здійснили 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

Що відбувається на Торецькому напрямку

Нагадаємо, 21 серпня колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов розповів, що ворог зосередив понад 200 тисяч військових на Покровському та Торецькому напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 22 серпня розповіли, що окупанти просунулися в напрямку Торецька на Донбасі. Зокрема, йдеться про західну частину Залізного та центральну частину Дружби.