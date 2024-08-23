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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Россияне не могут занять оборону в Нью-Йорке: в ВСУ рассказали о боях в поселке (карта)

Изображение ВС РФ
Фото: РИА Новости | Иллюстративное фото военных РФ

В Нью-Йорке российские военные создали сами себе проблемы, в результате им приходится проходить большие расстояния по открытой местности. По словам побратима, офицера ВСУ с позывным "Алекс", это смерть, ведь врага сразу атакуют дроны.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут занять оборону в Нью-Йорке Донецкой области, несмотря на уничтожение половины поселка. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

"По Нью-Йорку ситуация складывается так, что, уничтожив половину поселка, п*дары не могут занять там оборону. Их крайние позиции ближе к северу, поэтому, перемещаясь к ним, регулярно получают дозу порки от наших дронов и не могут достаточно накопиться для новых рывков", — сказал Станислав Бунятов.

Он отметил, что из-за этого российское войско перебросило часть своей пехоты на восток от Торецка и давит со стороны Северного, вбивая клин в населенный пункт.

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Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал об обстановке в Нью-Йорке со ссылкой на своего побратима. По его словам, половина населенного пункта — это серая зона, которая не принадлежит ни украинским военным, ни россиянам.

Кроме этого, он отметил, что из-за того, что Силы обороны жгли дома и разбивали подвалы, врагу пока сложно сделать себе укрепления и пойти в штурм. Тогда как идти 2-3 километра по открытому Нью-Йорку — это смерть, ведь сразу бьют дроны.

"Короче, вроде все печально, но вроде и не так печально: п*дары тем, что не делали себе опорники и укрепления, создали сами себе проблемы и теперь надо ходить большие расстояния по открытой местности. Короче, спешка дала п*дарам сначала положительный результат, а потом резко отрицательный", — отметил собрат "Алекса".

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Ситуация на Торецком направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, в течение 22 августа совершили 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

Карта боевых действий Fullscreen
Что происходит на Торецком направлении

Напомним, 21 августа бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев рассказал, что враг сосредоточил более 200 тысяч военных на Покровском и Торецком направлениях.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 22 августа рассказали, что оккупанты продвинулись в направлении Торецка на Донбассе. В частности, речь идет о западной части Железного и центральной части Дружбы.