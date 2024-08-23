Россияне не могут занять оборону в Нью-Йорке: в ВСУ рассказали о боях в поселке (карта)

В Нью-Йорке российские военные создали сами себе проблемы, в результате им приходится проходить большие расстояния по открытой местности. По словам побратима, офицера ВСУ с позывным "Алекс", это смерть, ведь врага сразу атакуют дроны.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут занять оборону в Нью-Йорке Донецкой области, несмотря на уничтожение половины поселка. Об этом сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

"По Нью-Йорку ситуация складывается так, что, уничтожив половину поселка, п*дары не могут занять там оборону. Их крайние позиции ближе к северу, поэтому, перемещаясь к ним, регулярно получают дозу порки от наших дронов и не могут достаточно накопиться для новых рывков", — сказал Станислав Бунятов.

Он отметил, что из-за этого российское войско перебросило часть своей пехоты на восток от Торецка и давит со стороны Северного, вбивая клин в населенный пункт.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал об обстановке в Нью-Йорке со ссылкой на своего побратима. По его словам, половина населенного пункта — это серая зона, которая не принадлежит ни украинским военным, ни россиянам.

Кроме этого, он отметил, что из-за того, что Силы обороны жгли дома и разбивали подвалы, врагу пока сложно сделать себе укрепления и пойти в штурм. Тогда как идти 2-3 километра по открытому Нью-Йорку — это смерть, ведь сразу бьют дроны.

"Короче, вроде все печально, но вроде и не так печально: п*дары тем, что не делали себе опорники и укрепления, создали сами себе проблемы и теперь надо ходить большие расстояния по открытой местности. Короче, спешка дала п*дарам сначала положительный результат, а потом резко отрицательный", — отметил собрат "Алекса".

Ситуация на Торецком направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, в течение 22 августа совершили 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

Что происходит на Торецком направлении

Напомним, 21 августа бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев рассказал, что враг сосредоточил более 200 тысяч военных на Покровском и Торецком направлениях.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 22 августа рассказали, что оккупанты продвинулись в направлении Торецка на Донбассе. В частности, речь идет о западной части Железного и центральной части Дружбы.