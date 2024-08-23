"Від ТЦК не ніколи не бігав": зірка "Майстер Шеф" пішов до ЗСУ і годує десантників (фото)

Олега Ковальчука моблізували 4 місяці тому і відтоді він працює кухарем у своїй частині.

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Ексучасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" Олег Ковальчук отримав повістку і пішов до ЗСУ. Він потрапив до Десантно-штурмових військ і тут вже вже кілька місяців частує своїми кулінарними шедеврами бойових побратимів. Про це повідомили у пресслужбі ДШВ ЗСУ.

"Я дуже тішуся, що вдягнувши піксель, можу продовжувати займатися улюбленою справою", — розповів 43-річний військовослужбовець.

Чоловік говорить, що його моблізували 4 місяці тому. Каже, що ніколи не бігав від ТЦК, тому коли прийшла повістка, то зібрав речі і пішов до війська.

"Я хотів потрапити служити до елітного роду військ і мені пощастило, мене розподілили саме в ДШВ. Гасло десантників — "Завжди перші!" — це, по суті, девіз мого життя", — розповідає військовий кухар Ковальчук.

Ексучасник "Майстер Шефа" говорить, що звик ставити перед собою амбітні цілі і досягати їх, тому колись поставив перед собою мету — потрапити на відоме кулінарне шоу і, хоч перемогти йому не вдалось, але він потрапив в четвірку кращих кулінарів проєкту.

"У мене були неймовірно сильні суперники, тому програвши їм, я не дуже засмутився", — говорить Олег Ковальчук.

Зірка кулінарного шоу також став рекордсменом Книги рекордів України — за одну добу разом з кількома колегами спекли на 10 локаціях 10 тисяч тортів і почастували ними усіх охочих.

Олег Ковальчук має ще одне захоплення — бодибілдинг. І тут він теж досяг неабияких успіхів, ставши призером міжнародних та національних змагань в цьому виді спорту.

"В нашій військовій частині готують непогано, але я все одно хочу покращити якість харчування. Переконаний, що просто досхочу нагодувати десантника недостатньо. Потрібно, щоб вони ще й отримали гастрономічне задоволення від спожитих страв. Тоді й воювати буде цікавіше", — з посмішкою каже Ковальчук.

Нагадаємо, що відомий футболіст Владислав Ващук став добровольцем. Ексгравець національної збірної України з футболу вирішив не відсиджуватися вдома і записатися до "Гвардії наступу".