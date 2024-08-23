Зброя Європи: словацька 155-мм самохідка EVA M2 завершила випробування (відео)

САУ може похвалитися автоматизацією процесами ведення вогню, а також сучасними механізмами визначення та автоматичного регулювання положення ствола.

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Провідний словацький оборонний виробник, компанія KONŠTRUKTA-Defence, успішно завершила серію випробувань своєї модернізованої 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) EVA M2 6×6. Ця артилерійська система покликана істотно посилити бойові можливості словацьких збройних сил, повідомляє Defence Blog.

Випробування охоплювали стрільбу бойовими снарядами, а також випробування на міцність і стійкість конструкції системи. У межах цих заходів також оцінювали ключові характеристики EVA M2, як-от точність стрільби, стабільність під час пострілу і можливість роботи в різних умовах місцевості.

За словами представників компанії-розробника, результати випробувань підтвердили високу міцність конструкції та експлуатаційну надійність системи.

Особливості конструкції та системи управління

Модернізовану артилерійську установку EVA M2 побудовано на базі шасі концепції TATRA, що охоплює центральну несучу балку і півосі, які незалежно повертаються. Зазначається, що така конструкція забезпечує високу прохідність і стійкість на складних ділянках місцевості, включно з крутими схилами й траншеями.

Додатково, шасі обладнане переднім розташуванням двигуна та броньованою кабіною, що забезпечує підвищений захист екіпажу.

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Однією з ключових особливостей EVA M2 є автоматизація процесів ведення вогню. САУ оснащена сучасними механізмами визначення та автоматичного регулювання положення ствола, що забезпечує високу точність стрільби. А конвеєри для транспортування боєприпасів і система автоматичного завантаження спрощують і прискорюють процес підготовки до стрільби, що особливо важливо в умовах динамічного бою.

Система управління вогнем EVA M2 дає змогу централізовано керувати технічними засобами та здійснювати моніторинг їхньої діяльності. Програмне забезпечення установки включає завдання топографічної, балістичної та технічної підготовки, які обробляються безпосередньо в бортовому комп'ютері. Це дає змогу розраховувати вогневі рішення в реальному часі, забезпечуючи точність і ефективність артилерійських операцій.

Раніше повідомлялося, що корейська Hanwha Aerospace оголосила про розробку нової колісної самохідної гаубиці 8x8 зі стволом калібру 58. Заявлена дальність САУ сягає 70 км.