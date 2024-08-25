"З болем стежить і боїться": Папа Римський відреагував на заборону РПЦ в Україні

Люди, які моляться, не можуть вчиняти зла своїми молитвами, пояснив Папа Римський Франциск. На цій підставі він закликав не забороняти діяльність української філії Російської православної церкви.

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Папа Римський Франциск стурбований подіями на російсько-українській війні та забороною Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Священник впевнений, що люди, які моляться, не можуть своєю молитвою вчинити зла. Тому він закликає не скасовувати одну з християнських церков. Про заяву Папи Римського написали на порталі Vatican News.

Журналісти повідомили, що зранку 25 серпня Папа Франциск прочитав молитву Ангела Господнього у Ватикані перед жителями Риму та паломниками з усіх країн католицького світу. Понтифік стурбований тим, що в Україні забороняють церкву, пов'язаною з Росією. Він припускає, що можлива загроза обмеження волі громадян, які моляться у цій церкві, і закликає скасувати будь-які обмеження. На його думку, треба відділяти злі вчинки та молитви.

"Я боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто справді молиться, завжди молиться за всіх. Ти не чиниш зла, бо молишся. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен, але він не може чинити зла, бо він молився", — сказав Франциск.

В підсумку Папа Римський закликав до миру і до того, щоб не припиняли діяльність православної церкви. Також Франциск впевнений, що релігійні організації діють окремо і не впливають одна на одну.

"Я продовжую з болем стежити за бойовими діями в Україні та РФ. Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано. Церкви не торкаються одна одної!" — пояснив понтифік.

З текстом проповіді Франциска можна ознайомитись на порталі Ватикану. У тексті згадують усіх найбільш нещасних людей і просять за них молитись. У переліку найнещасніших — віруючі УПЦ МП. Крім того, там є люди, хворі на мавп'ячу віспу, жителі М'янми, Палестини, Ізраїлю, Конго, Нікарагуа.

Заборона УПЦ МП - реакція Папи Римського Франциска 25 серпня Фото: Скриншот

Заборона УПЦ МП — деталі

Зазначимо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада Україна проголосувала за закон №8371, який вносить певні зміни у діяльність релігійних організацій. Документ отримав неофіційну назву "Закон про заборону УПЦ МП", хоч у тексті прямо не згадується це об'єднання. У нормативно-правовому акті вказано, що організації, які мають зв'язок з Росією та її релігійними установами, мають дев'ять місяців на те, щоб ці зв'язки розірвати. Якщо цього не зробити, то їхню діяльність припинять. Раніше Фокус писав, що єпархії УПЦ МП в Україні володіють більш як 6 тис. од. майна. На порталі Opendata вказано, що всього таких єпархій — 8 тис. шт.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав закон про №8371: він вступить у дію через 30 днів після публікації на порталі "Голос України".

Нагадуємо, на порталі Liga.net розповіли про дебати священників УПЦ МП та ПЦУ щодо майбутнього обох церков.