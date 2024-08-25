"С болью следит и боится": Папа Римский отреагировал на запрет РПЦ в Украине

Люди, которые молятся, не могут совершать зла своими молитвами, пояснил Папа Римский Франциск. На этом основании он призвал не запрещать деятельность украинского филиала Русской православной церкви.

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Папа Римский Франциск обеспокоен событиями на российско-украинской войне и запретом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Священник уверен, что люди, которые молятся, не могут своей молитвой сделать зла. Поэтому он призывает не отменять одну из христианских церквей. О заявлении Папы Римского написали на портале Vatican News.

Журналисты сообщили, что утром 25 августа Папа Франциск прочитал молитву Ангела Господня в Ватикане перед жителями Рима и паломниками из всех стран католического мира. Понтифик обеспокоен тем, что в Украине запрещают церковь, связанную с Россией. Он предполагает, что возможна угроза ограничения свободы граждан, которые молятся в этой церкви, и призывает отменить любые ограничения. По его мнению, надо отделять злые поступки и молитвы.

"Я боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто действительно молится, всегда молится за всех. Ты не делаешь зла, потому что молишься. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват, но он не может делать зла, потому что он молился", — сказал Франциск.

В итоге Папа Римский призвал к миру и к тому, чтобы не прекращали деятельность православной церкви. Также Франциск уверен, что религиозные организации действуют отдельно и не влияют друг на друга.

"Я продолжаю с болью следить за боевыми действиями в Украине и РФ. Пусть ни одна христианская церковь не будет упразднена прямо или косвенно. Церкви не касаются друг друга!" — пояснил понтифик.

С текстом проповеди Франциска можно ознакомиться на портале Ватикана. В тексте вспоминают всех наиболее несчастных людей и просят за них молиться. В перечне самых несчастных — верующие УПЦ МП. Кроме того, там есть люди, больные обезьяньей оспой, жители Мьянмы, Палестины, Израиля, Конго, Никарагуа.

Запрет УПЦ МП — реакция Папы Римского Франциска 25 августа Фото: Скриншот

Запрет УПЦ МП — детали

Отметим, 20 августа 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон №8371, который вносит определенные изменения в деятельность религиозных организаций. Документ получил неофициальное название "Закон о запрете УПЦ МП", хотя в тексте прямо не упоминается это объединение. В нормативно-правовом акте указано, что организации, которые имеют связь с Россией и ее религиозными учреждениями, имеют девять месяцев на то, чтобы эти связи разорвать. Если этого не сделать, то их деятельность прекратят. Ранее Фокус писал, что епархии УПЦ МП в Украине владеют более 6 тыс. ед. имущества. На портале Opendata указано, что всего таких епархий — 8 тыс. шт.

Президент Владимир Зеленский 24 августа подписал закон о №8371: он вступит в действие через 30 дней после публикации на портале "Голос Украины".

Напоминаем, на портале Liga.net рассказали о дебатах священников УПЦ МП и ПЦУ относительно будущего обеих церквей.