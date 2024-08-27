"ГУР і Генштаб наближаються до Криму": генерал США розказав, коли ЗСУ звільнять півострів

Офіцер армії США у відставці Бен Годжес заявив, що Сили оборони, знищуючи в Криму аеродроми та Чорноморський флот, роблять півострів непридатним для росіян.

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Генеральний штаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України наближаються до Криму. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю виданню "Телеграф".

На запитання журналіста про те, чи може Україна провести настільки ж несподівану операцію, як у Курській області, у Криму, американський військовий відповів, що досі вважає, що Крим залишається вирішальною територією цієї війни.

"І, як мені здається (хоча не можу точно стверджувати) ГУР і Генштаб наближаються до Криму насамперед, ізолюючи його, знищуючи пороми, десантні кораблі, всі судна, які використовують росіяни для пересування. Коли вони будуть готові, Кримський міст також буде зруйнований", — заявив Годжес.

Він зазначив, що Україна продовжує атакувати російську протиповітряну оборону, аеродроми та флот у Криму.

"Чорноморського флоту там вже майже нема, українські сили роблять Крим непридатним для росіян. Гадаю, що вони звільнять його, коли завершать інші дії. Схоже, що вони атакують на різних рівнях і в різних напрямках, використовуючи різні методи, щоб створити багато проблем російській стороні", — пояснив офіцер армії США у відставці.

Нагадаємо, 24 серпня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Сили оборони мають плани щодо деокупації Криму.

22 серпня внаслідок атаки України в акваторії порту "Кавказ" затонув залізничний пором "Конро Трейдер".