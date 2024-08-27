"ГУР и Генштаб приближаются к Крыму": генерал США рассказал, когда ВСУ освободят полуостров

Офицер армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что Силы обороны, уничтожая в Крыму аэродромы и Черноморский флот, делают полуостров непригодным для россиян.

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Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины приближаются к Крыму. Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию "Телеграф".

На вопрос журналиста о том, может ли Украина провести столь же неожиданную операцию, как в Курской области, в Крыму, американский военный ответил, что до сих пор считает, что Крым остается решающей территорией этой войны.

"И, как мне кажется (хотя не могу точно утверждать) ГУР и Генштаб приближаются к Крыму, во-первых, изолируя его, уничтожая паромы, десантные корабли, все суда, которые используют россияне для передвижения туда и обратно. Когда они будут готовы, Крымский мост также будет разрушен", — заявил Ходжес.

Он отметил, что Украина продолжает атаковать российскую противовоздушную оборону, аэродромы и флот в Крыму.

"Черноморского флота там уже почти нет, украинские силы делают Крым непригодным для россиян. Думаю, что они освободят его, когда завершат другие действия. Похоже, что они атакуют на разных уровнях и в разных направлениях, используя различные методы, чтобы создать много проблем российской стороне", — пояснил офицер армии США в отставке.

Напомним, 24 августа представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Силы обороны имеют планы по деоккупации Крыма.

22 августа в результате атаки Украины в акватории порта "Кавказ" затонул железнодорожный паром "Конро Трейдер".