Аномалія з авіацією: в Defence Express порівняли удари ЗС РФ по Україні та Сирії

Аналітики зауважили, що нині росіяни значно перевантажують літаки ракетами та вимушені вибирати між економією ресурсу бомбардувальників та залякуванням України.

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Під час масованого ракетного удару по Україні 26 серпня 2024 року російські окупанти продемонстрували кілька аномалій, що стосувались їх бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема мова йде про те, що нині ЗС РФ мають максимально економити ресурси, і тому, прагнучи залякати Україну та завдати ураження, мають перевантажувати свої бомбардувальники ракетами. Під час війни у Сирії, як показав аналіз, вони використовували літаки Ту-95МС зовсім не так. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

OSINT-аналітики вважають, що до 26 серпня 2024 року під час ракетних ударів по Україні на один російський Ту-95МС могло припадати бойове навантаження в одну-дві ракети Х-101 на "борт". Це логічно, адже моторесурс літаків яким вже понад 40 років росіянам треба економити.

Але російський далекобійний удар по Україні 26 серпня, який став найбільшим за весь час й налічував щонайменше 127 ракет і 109 дронів, відрізнявся.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здійснили пуски крилатих ракет із району Волгоградської області та Каспійського моря були максимально навантажені ракетами.

Відповідно до повідомлення Командування Повітряних сил загалом у повітряний простір України зайшло 77 крилатих ракет Х-101. А під час повідомлень про поточні загрози, близько 5 ранку, було оголошено, що зафіксована активність 11 літаків Ту-95МС.

Тобто кожен з них ніс по 7 крилатих ракет, а враховуючи те, що частина російських ракет падає ще на території РФ, то можливо мова йде про повне завантаження 8 ракетами Х-101 кожного Ту-95. Нагадаємо, що у внутрішній барабанній пусковій установці Ту-95 можливо розміщення до 6 ракет типу Х-55/Х-555, але в неї Х-101 не влізають, тому для їх запуску використовують пілони.

Виникає питання, чому військові РФ різко знехтували питанням моторесурсу та завантажили свої літаки крилатими ракетами буквально "під зав’язку".

Як бомбардували Сирію: порівняння із війною в Україні

OSINT-аналітики нагадали, що до лютого 2022 року росіяни застосовували свої ракетоносці лише під час кампанії в Сирії, і порівнювати можна саме з цим досвідом.

За два роки війни в Сирії (з жовтня 2015 по жовтень 2017 року) РФ відстріляла по Сирії загалом 200 далекобійних крилатих ракет, зокрема 37 одиниць Х-555 в чотирьох епізодах та 56 ракет Х-101 в шести епізодах, загалом виходить до 100 далекобійних крилатих ракет із бомбардувальників стратегічної авіації за 2 роки. Не дуже інтенсивно, якщо порівнювати із Україною.

Кожен раз, як ЗС РФ залучали стратегічні бомбардувальники для ударів по Сирії, зліт відбувався із аеродрому "Енгельс". І лише один раз ракети запускали з повітряного простору РФ. В інших п'яти випадках російські Ту-95МС для виконання пусків долітали в район акваторії Середземного моря чи навіть повітряного простору Сирії, що було вкрай нераціональним.

Адже тоді пуски Х-101 відбувались із дистанції лише 1000 кілометрів, у той час, як заявлена дальність цих крилатих ракет – 5500 кілометрів. І неможливо з'ясувати із наскільки повним бойовим навантаженням вилітали російські стратегічні бомбардувальники.

"Коли для військового керівництва РФ та Кремля безпосередньо стоїть питання про використання стратегічної авіації, то їм доводиться враховувати одразу два пріоритети – "економія" моторесурсу літаків та водночас максимальний психологічний вплив на ворога, в такому випадку – на нас", — зазначають аналітики. Можна припустити, що у спробі залякати українців, росіяни вирішили не економити моторесурс своїх цінних бомбардувальників.

Нагадаємо, ЗС РФ вранці 26 серпня влаштували масовану ракетну та дронову атаку по території України. Вибухи внаслідок ракетних ударів зафіксували в Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Хмельницькому, Вінницькій та Полтавській областях.