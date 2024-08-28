Аномалия с авиацией: в Defence Express сравнили удары ВС РФ по Украине и Сирии

Аналитики отметили, что сейчас россияне значительно перегружают самолеты ракетами и вынуждены выбирать между экономией ресурса бомбардировщиков и запугиванием Украины.

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Во время массированного ракетного удара по Украине 26 августа 2024 года российские оккупанты продемонстрировали несколько аномалий, касающихся их бомбардировщиков Ту-95МС. В частности речь идет о том, что сейчас ВС РФ должны максимально экономить ресурсы, и поэтому, стремясь запугать Украину и нанести поражение, должны перегружать свои бомбардировщики ракетами. Во время войны в Сирии, как показал анализ, они использовали самолеты Ту-95МС совсем не так. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

OSINT-аналитики считают, что до 26 августа 2024 года во время ракетных ударов по Украине на один российский Ту-95МС могла приходиться боевая нагрузка в одну-две ракеты Х-101 на "борт". Это логично, ведь моторесурс самолетов которым уже более 40 лет россиянам надо экономить.

Но российский дальнобойный удар по Украине 26 августа, который стал крупнейшим за все время и насчитывал по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов, отличался.

Стратегические бомбардировщики Ту-95, которые осуществили пуски крылатых ракет из района Волгоградской области и Каспийского моря были максимально нагружены ракетами.

Согласно сообщению Командования Воздушных сил в целом в воздушное пространство Украины зашло 77 крылатых ракет Х-101. А во время сообщений о текущих угрозах, около 5 утра, было объявлено, что зафиксирована активность 11 самолетов Ту-95МС.

То есть каждый из них нес по 7 крылатых ракет, а учитывая то, что часть российских ракет падает еще на территории РФ, то возможно речь идет о полной загрузке 8 ракетами Х-101 каждого Ту-95. Напомним, что во внутренней барабанной пусковой установке Ту-95 возможно размещение до 6 ракет типа Х-55/Х-555, но в нее Х-101 не влезают, поэтому для их запуска используют пилоны.

Возникает вопрос, почему военные РФ резко пренебрегли вопросом моторесурса и загрузили свои самолеты крылатыми ракетами буквально "под завязку".

Как бомбили Сирию: сравнение с войной в Украине

OSINT-аналитики напомнили, что до февраля 2022 года россияне применяли свои ракетоносцы только во время кампании в Сирии, и сравнивать можно именно с этим опытом.

За два года войны в Сирии (с октября 2015 по октябрь 2017 года) РФ отстреляла по Сирии всего 200 дальнобойных крылатых ракет, в том числе 37 единиц Х-555 в четырех эпизодах и 56 ракет Х-101 в шести эпизодах, в общем получается до 100 дальнобойных крылатых ракет с бомбардировщиков стратегической авиации за 2 года. Не очень интенсивно, если сравнивать с Украиной.

Каждый раз, когда ВС РФ привлекали стратегические бомбардировщики для ударов по Сирии, взлет происходил с аэродрома "Энгельс". И только один раз ракеты запускались из воздушного пространства РФ. В остальных пяти случаях российские Ту-95МС для выполнения пусков долетали в район акватории Средиземного моря или даже воздушного пространства Сирии, что было крайне нерациональным.

Ведь тогда пуски Х-101 происходили с дистанции всего 1000 километров, в то время как заявленная дальность этих крылатых ракет — 5500 километров. И невозможно выяснить с насколько полной боевой нагрузкой вылетали российские стратегические бомбардировщики.

"Когда для военного руководства РФ и Кремля непосредственно стоит вопрос об использовании стратегической авиации, то им приходится учитывать сразу два приоритета — "экономия" моторесурса самолетов и одновременно максимальное психологическое воздействие на врага, в таком случае — на нас", — отмечают аналитики. Можно предположить, что в попытке запугать украинцев, россияне решили не экономить моторесурс своих ценных бомбардировщиков.

Напомним, ВС РФ утром 26 августа устроили массированную ракетную и дроновую атаку по территории Украины. Взрывы в результате ракетных ударов зафиксировали в Харькове, Кривом Роге, Кропивницком, Днепре, Хмельницком, Винницкой и Полтавской областях.