Через 13 днів після атаки: нафтобаза в Пролетарську продовжує горіти (супутникові знімки)

Поруч із цистернами з паливом, як видно на опублікованих кадрах, продовжує поширюватися густий чорний дим. Згорілими або пошкодженими виглядають близько 20 резервуарів, зазначили журналісти.

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У Ростовській області навіть через 2 тижні спостерігаються наслідки атаки безпілотників. На 13-й день у мережі з'явилися нові супутникові знімки, опубліковані "Радіо Свобода".

Мова про нафтобазу Росрезерву в Пролетарську, яка постраждала після ударів безпілотників. На супутниковому знімку, зробленому 30 серпня, можна помітити дим поруч із резервуарами з паливом.

ЗМІ показали супутникові знімки з нафтобази в Пролетарську через 13 днів після атаки Фото: Радіо Свобода

"Від кількох резервуарів із паливом, як і раніше, йде дим, проте його щільність ще більше знизилася. Згорілими або пошкодженими виглядають майже 20 резервуарів, кожен з яких вміщає 500 кубічних метрів палива", — ідеться в повідомленні.

На опублікованому ролику також можна порівняти кадри, зроблені в попередні дні в районі нафтобази в Пролетарську. 28 і 29 серпня з російського об'єкта в Ростовській області все ще йшов дим.

Нагадаємо, нафтобаза в Пролетарську загорілася рано вранці 18 серпня після атаки БПЛА. Постраждали 49 пожежників, частину з яких відправили авіацією до Санкт-Петербурга і Ростова-на-Дону. 21 серпня палаючий НПЗ відвідали навіть священники з іконою "Неопалима Купина", яка нібито має запобігати пожежам.

23 серпня повідомлялося, що після початку пожежі на НПЗ, у Пролетарську сталася ще одна пожежа. Загорівся сухий очерет і вогонь перекинувся на будинки, перш ніж його загасили, вигоріла ціла вулиця. Місцеві жителі підозрюють "диверсантів" і "шпигунів".

27 серпня повідомлялося, що з'явилися нові супутникові знімки з Ростовської області, де продовжує горіти НПЗ. Судячи з того, як припускають журналісти, що два осередки пожежі розташовані на досить великій відстані один від одного, 23 серпня міг бути завданий ще один удар по стратегічному об'єкту РФ.