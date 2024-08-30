Спустя 13 дней после атаки: нефтебаза в Пролетарске продолжает гореть (спутниковые снимки)

Рядом с цистернами с топливом, как видно на опубликованных кадрах, продолжает распространяться густой черный дым. Сгоревшими или поврежденными выглядят около 20 резервуаров, отметили журналисты.

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В Ростовской области даже спустя 2 недели наблюдаются последствия атаки беспилотников. На 13-й день в сети появились новые спутниковые снимки, опубликованные "Радио Свобода".

Речь про нефтебазу Росрезерва в Пролетарске, которая пострадала после ударов беспилотников. На спутниковом снимке, который был сделан 30 августа, можно заметить дым рядом с резервуарами с топливом.

СМИ показали спутниковые снимки с нефтебазы в Пролетарске спустя 13 дней после атаки Фото: Радио Свобода

"От нескольких резервуаров с топливом по-прежнему идет дым, однако его плотность еще больше снизилась. Сгоревшими или поврежденными выглядят почти 20 резервуаров, каждый из которых вмещает 500 кубических метров топлива", — говорится в сообщении.

На опубликованном ролике также можно сравнить кадры, сделанные в предыдущие дни в районе нефтебазы в Пролетарске. 28 и 29 августа из российского объекта в Ростовской области все еще шел дым.

Напомним, нефтебаза в Пролетарске загорелась рано утром 18 августа после атаки БПЛА. Пострадали 49 пожарных, часть из которых отправили авиацией в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. 21 августа пылающий НПЗ посетили даже священники с иконой "Неопалимая Купина", которая якобы должна предотвращать пожары.

23 августа сообщалось, что после начала пожара на НПЗ, в Пролетарске случился еще один пожар. Загорелся сухой камыш и огонь перекинулся на дома, прежде, чем его затушили, выгорела целая улица. Местные жители подозревают "диверсантов" и "шпионов".

27 августа сообщалось, что появились новые спутниковые снимки из Ростовской области, где продолжает гореть НПЗ. Судя по тому, как предполагают журналисты, что два очага пожара находятся на довольно большом удалении друг от друга, 23 августа мог быть нанесен еще один удар по стратегическому объекту РФ.