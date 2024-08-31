Потрібні "імітатори": експерти вказали на "некорисність" ракети Storm Shadow для ударів по РФ

Британські ракети, за оцінками західних експертів, варто запускати разом із приманками HARM або MALD виробництва США. Імітатори хибних цілей дадуть змогу вразити більше об'єктів армії РФ.

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Нанесення ударів по російській території британськими ракетами Storm Shadow малоефективне без супроводу секретних систем США. Про це пише оглядач газети The Telegraph Льюїс Пейдж.

"Немає нічого секретного в тому, що Storm Shadow самі по собі мають обмежений варіант застосування для українських військових. Без будь-якої допомоги ракети збиватимуть російські засоби ППО до того, як вони досягнуть мети", — йдеться в матеріалі.

У деяких випадках Сили оборони України могли діяти без допоміжного обладнання. Незадовго до ударів Storm Shadow по Севастополю 2023 року українські спецпідрозділи вивели з ладу ключові російські радари ППО. Таким чином ракети влучили у штаб-квартиру Чорноморського флоту Росії.

Однак не кожна атака може проходити настільки успішно. В інших випадках Storm Shadows запускали разом з американськими протирадіолокаційними ракетами HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), щоб вразити наземні радари ЗС РФ.

Інша корисна зброя — невелика реактивна ракета-приманка MALD (Miniature Air Launched Decoy), що імітує велику атакуючу ракету або БПЛА.

"HARM або підривають радари, або вимикають їх. MALD гарантують, що всі радари, які працюють, заповняться точками. Росіяни не дізнаються, які саме цілі є ракетами Storm Shadow. ЗСУ дійсно потрібне подібне озброєння, оскільки прості безпілотники занадто повільні для імітації крилатої ракети", — вказує експерт.

Якщо США не дозволять використовувати HARM і MALD, українці, ймовірно, витратять цінне озброєння даремно.

Нагадаємо, військовий експерт Кон Кофлін раніше попереджав, що поки президент США Джо Байден перебуває при владі, Україні не дозволять завдавати ударів по РФ ракетами Storm Shadow.

В адміністрації Байдена вважають, що ЗСУ не потрібно застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по об'єктах у РФ. Для цієї мети цілком підходять "саморобні" дрони.